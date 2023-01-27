Кайлі Дженнер розкритикували в мережі
Знаменитість потрапила одразу у два гучні скандали.
25-річну американську модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер розкритикували в мережі. Про це пише Page Six.
Новим приводом для обговорень став свіжий аутфіт молодої мами. Вона вийшла на публіку в образі з незвичайним аксесуаром від Givenchy — кольє-чокером у вигляді зашморгу.
Кайлі Дженнер поєднала прикрасу, яка дебютувала у весняній колекції Givenchy 2022, викликавши хвилю критики, з приталеною сукнею кольору електрик і блискучими рожевими черевиками від того ж будинку моди.
"Навіть якщо ви витягнете расову історію з петлі, у цьому є суїцидальний бік. Це неправильно у багатьох відношеннях", – написав один користувач мережі.
"У цієї жінки чорні діти. Це так огидно. Не можна просто говорити "вона, ймовірно, не знає" – вона повинна знати", — додає інший.
"Одягти це через два роки після [це було показано на подіумі], коли її стиліст знає, як до цього ставляться люди… це ВИБІР. Справді брутальний", – додав ще один користувач мережі, натякаючи на смертельний інцидент у 2020, пов'язаний із задушенням Джорджа Флойда.
Новий скандал стався всього за кілька годин після активних обговорень появи Дженнер на показі кутюрної колекції Schiaparelli у Парижі. На подіум модель вийшла у сукні з головою лева, що нагадує частину тіла живої тварини.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер відвідала показ бренду Жана-Поля Готьє в ефектній сукні з глибоким декольте.
Також Фокус писав про появу Кайлі Дженнер на Тижні чоловічої моди у столиці Франції.