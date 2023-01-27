Знаменитість потрапила одразу у два гучні скандали.

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25-річну американську модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер розкритикували в мережі. Про це пише Page Six.

Новим приводом для обговорень став свіжий аутфіт молодої мами. Вона вийшла на публіку в образі з незвичайним аксесуаром від Givenchy — кольє-чокером у вигляді зашморгу.

Кайлі Дженнер поєднала прикрасу, яка дебютувала у весняній колекції Givenchy 2022, викликавши хвилю критики, з приталеною сукнею кольору електрик і блискучими рожевими черевиками від того ж будинку моди.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

"Навіть якщо ви витягнете расову історію з петлі, у цьому є суїцидальний бік. Це неправильно у багатьох відношеннях", – написав один користувач мережі.

"У цієї жінки чорні діти. Це так огидно. Не можна просто говорити "вона, ймовірно, не знає" – вона повинна знати", — додає інший.

"Одягти це через два роки після [це було показано на подіумі], коли її стиліст знає, як до цього ставляться люди… це ВИБІР. Справді брутальний", – додав ще один користувач мережі, натякаючи на смертельний інцидент у 2020, пов'язаний із задушенням Джорджа Флойда.

Новий скандал стався всього за кілька годин після активних обговорень появи Дженнер на показі кутюрної колекції Schiaparelli у Парижі. На подіум модель вийшла у сукні з головою лева, що нагадує частину тіла живої тварини.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Kylie/Instagram

Нагадаємо, Кайлі Дженнер відвідала показ бренду Жана-Поля Готьє в ефектній сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про появу Кайлі Дженнер на Тижні чоловічої моди у столиці Франції.