Кайли Дженнер раскритиковали в Сети

Знаменитость попала сразу в два громких скандала.

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25-летнюю американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер подвергли критике в Сети. Об этом пишет Page Six.

Новым поводом к обсуждению стал свежий аутфит молодой мамы. Она вышла на публику в образе с необычным аксессуаром от Givenchy — колье-чокером в виде удавки.

Кайли Дженнер соединила украшение, дебютировавшее в весенней коллекции Givenchy 2022, вызвав волну критики, с приталенным платьем цвета электрик и блестящими розовыми ботинками от того же дома моды.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Getty Images

"Даже если вы вытащите расовую историю из петли, в этом суицидальная сторона. Это неправильно во многих отношениях", — написал один пользователь Сети.

"У этой женщины черные дети. Это так отвратительно. Нельзя просто говорить "она, вероятно, не знает" – она должна знать", — добавляет другой.

"Надеть это через два года после [это было показано на подиуме], когда ее стилист знает, как к этому относятся люди… это ВЫБОР. Действительно брутальный", – добавил еще один пользователь Сети, намекая на смертельный инцидент в 2020, связанный с удушением Джорджа Флойда.

Новый скандал произошел всего через несколько часов после активных обсуждений появления Дженнер на показе кутюрной коллекции Schiaparelli в Париже. На подиум модель вышла в платье с головой льва, напоминающей часть тела живого животного.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Kylie/Instagram

Напомним, Кайли Дженнер посетила показ бренда Жана-Поля Готье в эффектном платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о появлении Кайли Дженнер на Неделе мужской моды в столице Франции.