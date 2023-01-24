Кайли Дженнер посетила мужскую Неделю моды в Париже в латексном белье

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25-летняя американская звезда реалити и предпринимательница Кайли Дженнер уже второй год подряд посещает Неделю моды в Париже, где демонстрируются главные новинки грядущего сезона. В этот раз она побывала на показах мужских коллекций. Об этом пишет Daily Star.

Миллионерша выбрал образ полностью от бренда Maison Margiela, чтобы посетить показ дизайнера, где была представлена мужская коллекция осень-зима 2023.

Кайли сфотографировали, когда она шла в сопровождении охраны к своей машине. На ней была легкая клетчатая накидка с голубыми рюшами, которую она дополнила серебристыми туфлями со стразами и мини-сумкой. Волосы девушка собрала в высокую прическу.

Фото: Getty Images

Под накидкой Дженнер была в латексном бельевом комплекте молочного оттенка, поверх которого она надела голубое мини на бретельках. Снимками этой части образа она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

Справедливо сказать, что ее золотистый загар практически сиял на фоне молочного нижнего белья, когда она продемонстрировала свою роскошную фигуру в соцсетях.

Напомним, бизнесвумен Кайли Дженнер посетила показ новой коллекции Schiaparelli в черном платье без бретелей, декорированном огромной головой льва, которая практически ничем не отличалась от настоящей.

Ранее Фокус писал, что стало причиной разрыва Скотта и Дженнер.