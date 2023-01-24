Кайлі Дженнер відвідала чоловічий Тиждень моди в Парижі у латексній білизні

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25-річна американська зірка реаліті та підприємниця Кайлі Дженнер уже другий рік поспіль відвідує Тиждень моди в Парижі, де демонструються головні новинки майбутнього сезону. На цей раз вона побувала на показах чоловічих колекцій. Про це пише Daily Star.

Мільйонерка вибрала образ повністю від бренду Maison Margiela, щоб відвідати показ дизайнера, де була представлена чоловіча колекція осінь-зима 2023 року.

Кайлі сфотографували, коли вона йшла в супроводі охорони до своєї машини. На ній була легка картата накидка з блакитними рюшами, яку вона доповнила сріблястими туфлями зі стразами та мінісумкою. Волосся дівчина зібрала у високу зачіску.

Фото: Getty Images

Під накидкою Дженнер була в латексному комплекті білизни молочного відтінку, поверх якого вона одягла блакитне міні на бретельках. Знімками цієї частини образу вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

Справедливо сказати, що її золота засмага практично сяяла на тлі молочної спідньої білизни, коли вона продемонструвала свою розкішну фігуру в соцмережах.

Нагадаємо, бізнесвумен Кайлі Дженнер відвідала показ нової колекції Schiaparelli в чорній сукні без бретелів, декорованій величезною головою лева, яка практично нічим не відрізнялася від справжньої.

Раніше Фокус писав, що стало причиною розриву Скотта й Дженнер.