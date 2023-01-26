Кайли Дженнер в эффектном платье с декольте пришла на показ Жана-Поля Готье

Невероятный наряд для нее создал лично Готье, так что Кайли даже поделилась фото из мастерской.

Related video

Кайли Дженнер в шикарном наряде пришла на показ дома моды Jean Paul Gaultier Haute Couture Жан-Поля Готье во время Недели моды в Париже. Это была очередная коллаборация Готье с другим дизайнером. В этот раз им стал Хайдер Акерманн. Об этом пишет Daily Mail.

Но наряд для Кайли Дженнер создал сам Готье. Она даже показала фото из мастерской и ее личный манекен с ее параметрами.

[ + – ] Кайли Дженнер в мастерской Готье Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайли Дженнер в мастерской Готье Фото: Instagram kyliejenner

Для Кайли Готье создал наряд состоящий из голубого атласного корсета с глубоким декольте и узкой черной юбки. Образ она дополнила только туфлями на очень высоком каблуке.

Она позволила своему наряду говорить за себя, так как не выбирала никаких дополнительных аксессуаров для звездного мероприятия.

[ + – ] Кайли Дженнер на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Показ посетили немало звезд. Кроме Кайли в первом ряду сидели Тимоти Шаламе, Катрин Денев, Тильда Суинтон и, конечно, вездесущая Doja Cat, которая в этот раз обошлась без причудливого макияжа в стразах.

Напомним, ранее Кайли Дженнер появилась на показе Schiaparelli в эффектном платье с реалистичной головой льва.

За что дом моды уже раскритиковали в соцсетях, сказав, что он пропагандирует охоту на диких животных.

Впрочем, президент PETA Ингрид Ньюкирк похвалила Кайли — наряду с аналогично одетыми моделями Наоми Кэмпбелл и Ириной Шейк — за возможное заявление против трофейной охоты.

Ингрид сказала, что дом моды нашел инновационный способ пробудить величие животных, не причинив им вреда в процессе.

"Эти невероятные новаторские трехмерные головы животных показывают, что там, где есть воля, есть способ, а образы Кайли, Наоми и Ирины прославляют красоту диких животных и могут быть заявлением против трофейной охоты, в которой львы и волки разрываются на части. чтобы удовлетворить человеческий эгоизм", — сказала она.

Ньюкирк также призвал звезд моды отказаться от использования шерстяных изделий, которые, по словам PETA, приводят к жестокому обращению и травмам овец, и шелка, что во многих случаях приводит к гибели тутовых шелкопрядов.