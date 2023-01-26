Кайли Дженнер в эффектном платье с декольте пришла на показ Жана-Поля Готье
Невероятный наряд для нее создал лично Готье, так что Кайли даже поделилась фото из мастерской.
Кайли Дженнер в шикарном наряде пришла на показ дома моды Jean Paul Gaultier Haute Couture Жан-Поля Готье во время Недели моды в Париже. Это была очередная коллаборация Готье с другим дизайнером. В этот раз им стал Хайдер Акерманн. Об этом пишет Daily Mail.
Но наряд для Кайли Дженнер создал сам Готье. Она даже показала фото из мастерской и ее личный манекен с ее параметрами.
Для Кайли Готье создал наряд состоящий из голубого атласного корсета с глубоким декольте и узкой черной юбки. Образ она дополнила только туфлями на очень высоком каблуке.
Она позволила своему наряду говорить за себя, так как не выбирала никаких дополнительных аксессуаров для звездного мероприятия.
Показ посетили немало звезд. Кроме Кайли в первом ряду сидели Тимоти Шаламе, Катрин Денев, Тильда Суинтон и, конечно, вездесущая Doja Cat, которая в этот раз обошлась без причудливого макияжа в стразах.
Напомним, ранее Кайли Дженнер появилась на показе Schiaparelli в эффектном платье с реалистичной головой льва.
За что дом моды уже раскритиковали в соцсетях, сказав, что он пропагандирует охоту на диких животных.
Впрочем, президент PETA Ингрид Ньюкирк похвалила Кайли — наряду с аналогично одетыми моделями Наоми Кэмпбелл и Ириной Шейк — за возможное заявление против трофейной охоты.
Ингрид сказала, что дом моды нашел инновационный способ пробудить величие животных, не причинив им вреда в процессе.
"Эти невероятные новаторские трехмерные головы животных показывают, что там, где есть воля, есть способ, а образы Кайли, Наоми и Ирины прославляют красоту диких животных и могут быть заявлением против трофейной охоты, в которой львы и волки разрываются на части. чтобы удовлетворить человеческий эгоизм", — сказала она.
Ньюкирк также призвал звезд моды отказаться от использования шерстяных изделий, которые, по словам PETA, приводят к жестокому обращению и травмам овец, и шелка, что во многих случаях приводит к гибели тутовых шелкопрядов.