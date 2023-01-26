Кайлі Дженнер в ефектній сукні з декольте прийшла на показ Жана-Поля Готьє

Неймовірне вбрання для неї створив особисто Готьє, тож Кайлі навіть поділилася фото з майстерні.

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Кайлі Дженнер у шикарному вбранні прийшла на показ будинку моди Jean Paul Gaultier Haute Couture Жан-Поля Готьє під час Тижня моди у Парижі. То була чергова колаборація Готьє з іншим дизайнером. Цього разу ним став Гайдер Акерманн. Про це пише Daily Mail.

Але вбрання для Кайлі Дженнер створив сам Готьє. Вона навіть показала фото з майстерні та її особистий манекен із її параметрами.

[ + – ] Кайлі Дженнер у майстерні Готьє Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайлі Дженнер у майстерні Готьє Фото: Instagram kyliejenner

Для Кайлі Готьє створив вбрання, що складається з блакитного атласного корсету з глибоким декольте і вузькою чорною спідницею. Образ вона доповнила лише туфлями на дуже високих підборах.

Вона дозволила своєму наряду говорити за себе, бо не вибирала жодних додаткових аксесуарів для зіркового заходу.

[ + – ] Кайлі Дженнер на показі Jean Paul Gaultier Haute Couture Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Показ відвідало чимало зірок. Крім Кайлі в першому ряду сиділи Тімоті Шаламе, Катрін Денев, Тільда Свінтон і, звичайно, всюдисуща Doja Cat, яка цього разу обійшлася без химерного макіяжу у стразах.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер з'явилася на показі Schiaparelli в ефектній сукні з реалістичною головою лева.

За що будинок моди вже розкритикували у соцмережах, сказавши, що він пропагує полювання на диких тварин.

Втім, президент PETA Інгрід Ньюкірк похвалила Кайлі — разом з аналогічно одягненими моделями Наомі Кемпбелл та Іриною Шейк — за можливу заяву проти трофейного полювання.

Інгрід сказала, що будинок моди знайшов інноваційний спосіб пробудити велич тварин, не завдавши їм шкоди у процесі.

"Ці неймовірні новаторські тривимірні голови тварин показують, що там, де є воля, є спосіб, а образи Кайлі, Наомі й Ірини прославляють красу диких тварин і можуть бути заявою проти трофейного полювання, в якому леви та вовки розриваються на частини, щоб задовольнити людський егоїзм", — сказала вона.

Ньюкірк також закликав зірок моди відмовитися від використання шерстяних виробів, які, за словами PETA, призводять до жорстокого поводження і травм овець, і шовку, що в багатьох випадках призводить до загибелі шовкопрядів.