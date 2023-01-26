Кайлі Дженнер в ефектній сукні з декольте прийшла на показ Жана-Поля Готьє
Неймовірне вбрання для неї створив особисто Готьє, тож Кайлі навіть поділилася фото з майстерні.
Кайлі Дженнер у шикарному вбранні прийшла на показ будинку моди Jean Paul Gaultier Haute Couture Жан-Поля Готьє під час Тижня моди у Парижі. То була чергова колаборація Готьє з іншим дизайнером. Цього разу ним став Гайдер Акерманн. Про це пише Daily Mail.
Але вбрання для Кайлі Дженнер створив сам Готьє. Вона навіть показала фото з майстерні та її особистий манекен із її параметрами.
Для Кайлі Готьє створив вбрання, що складається з блакитного атласного корсету з глибоким декольте і вузькою чорною спідницею. Образ вона доповнила лише туфлями на дуже високих підборах.
Вона дозволила своєму наряду говорити за себе, бо не вибирала жодних додаткових аксесуарів для зіркового заходу.
Показ відвідало чимало зірок. Крім Кайлі в першому ряду сиділи Тімоті Шаламе, Катрін Денев, Тільда Свінтон і, звичайно, всюдисуща Doja Cat, яка цього разу обійшлася без химерного макіяжу у стразах.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер з'явилася на показі Schiaparelli в ефектній сукні з реалістичною головою лева.
За що будинок моди вже розкритикували у соцмережах, сказавши, що він пропагує полювання на диких тварин.
Втім, президент PETA Інгрід Ньюкірк похвалила Кайлі — разом з аналогічно одягненими моделями Наомі Кемпбелл та Іриною Шейк — за можливу заяву проти трофейного полювання.
Інгрід сказала, що будинок моди знайшов інноваційний спосіб пробудити велич тварин, не завдавши їм шкоди у процесі.
"Ці неймовірні новаторські тривимірні голови тварин показують, що там, де є воля, є спосіб, а образи Кайлі, Наомі й Ірини прославляють красу диких тварин і можуть бути заявою проти трофейного полювання, в якому леви та вовки розриваються на частини, щоб задовольнити людський егоїзм", — сказала вона.
Ньюкірк також закликав зірок моди відмовитися від використання шерстяних виробів, які, за словами PETA, призводять до жорстокого поводження і травм овець, і шовку, що в багатьох випадках призводить до загибелі шовкопрядів.