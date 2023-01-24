Стало відомо, хто робив страшний червоний макіяж із кристалами Doja Cat

Автором ефектного макіяжу, яким співачка вразила публіку на показі Schiaparelli, стала всесвітньо відома Пет МакГрат.

Related video

Днями на Тижні моди в Парижі пройшов показ будинку моди Schiaparelli. Й однією із зірок показу стала американська реп-виконавиця Doja Cat. Завдяки своєму ефектному червоному образу, який у мережі вже називають "пекельним" і "демонічним". Про це пише CNN.

З'ясувалося, що макіяжем співачки, а саме фарбуванням у червоний колір, займалася всесвітньо відома візажистка Пет МакГрат, яка тепер випускає косметику під своїм власним ім'ям.

На створення образу Doja Cat пішло п'ять годин та 30 тисяч червоних кристалів Сваровскі, які клеїли на її шкіру вручну кілька помічників Пет.

Візажистка також опублікувала таймлапс-відео за кадром, на якому її команда розфарбовує шкіру зірки та наносить тисячі кристалів пінцетом.

Пет похвалила терпіння співачки і сказала, що вважає його надихальним.

Візажистка любить працювати з кристалами, вона часто використовувала їх, створюючи образи на показах Гальяно, Louis Vuitton, Christian Dior, Calvin Klein, Valentino, Loewe, Versace, Dolce&Gabbana, Givenchy, а в 90-ті десять сезонів поспіль відповідала за макіяж для Prada та Міу Міу.

Вона визначала глобальну б'юті-політику таких гігантів, як Procter&Gamble (куди входять бренди Max Factor та CoverGirl), запускала лінійки макіяжу люксових марок D&G Beauty, Gucci та Giorgio Armani Beauty.

Єлизавета II подарувала їй титул кавалерственної пані за досягнення у сфері моди, краси та різноманітності.

У жовтні 2015 року Пет заснувала власну марку косметики Pat McGrath Labs, де любителі блискіток і блиску завжди можуть знайти собі щось до душі.

Нагадаємо, на показі Schiaparelli Doja Cat була у спідниці з колекції цього будинку моди, корсеті та червоних лакових чоботях. Деніел Роузберрі, техаський дизайнер, який очолює цей історичний будинок моди, зазначив, що під час створення нової колекції надихався "Пеклом" Данте та дев'ятьма колами пекла. Колекція отримала назву Inferno Couture.