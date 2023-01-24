Стало известно, кто делал пугающий красный макияж с кристаллами Doja Cat

Автором эффектного макияжа, которым певица поразила публику на показе Schiaparelli стала всемирно известная Пэт МакГрат.

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На днях на Неделе моды в Париже прошел показ дома моды Schiaparelli. И одной из звезд показа стала американская рэп-исполнительница Doja Cat. Благодаря своему эффектному красному образу, который в Сети уже называют "адским" и "демоническим". Об этом пишет CNN.

Оказалось, что макияжем певицы, а именно покраской е в красный цвет, занималась всемирно известная визажистка Пэт МакГрат, которая теперь выпускает косметику под своим собственным именем.

На создание образа Doja Cat ушло пять часов и 30 тысяч красных кристаллов Сваровски, которые клеили на ее кожу вручную несколько помощников Пэт.

Визажист также опубликовала таймлапс-видео за кадром, на котором ее команда раскрашивает кожу звезды и наносит тысячи кристаллов пинцетом.

Пэт похвалила терпение певицы и сказала, что находит его вдохновляющим.

Визажистка любит работать с кристаллами, она часто использовала их, создавая образы на показах Гальяно, Louis Vuitton, Christian Dior, Calvin Klein, Valentino, Loewe, Versace, Dolce&Gabbana, Givenchy, а в 90-е десять сезонов подряд отвечала за макияж для Prada и Miu Miu.

Она определяла глобальную бьюти-политику таких гигантов, как Procter&Gamble (куда входят бренды Max Factor и CoverGirl), запускала линейки макияжа люксовых марок D&G Beauty, Gucci и Giorgio Armani Beauty.

Елизавета II пожаловала ей титул кавалерственной дамы за заслуги в области моды, красоты и разнообразия.

В октябре 2015 Пэт основала собственную марку косметики Pat McGrath Labs, где любители блесток и блеска всегда могут найти себе что-то по душе.

Напомним, на показе Schiaparelli Doja Cat была в юбке из коллекции этого дома моды, корсете и красных лаковых сапогах. Дэниел Роузберри, техасский дизайнер, возглавляющий этот исторический дом моды, отметил, что при создании новой коллекции вдохновлялся "Адом" Данте и девятью кругами ада. Коллекция получила название Inferno Couture.