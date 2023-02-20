Кайли Дженнер впервые вышла на публику с годовалым сыном (фото)

Звездная семья посетила парк развлечений в Диснейленде.

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25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер впервые вышла в свет со своим годовалым сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих отправилась на прогулку со своей 5-летней дочерью Сторми, годовалым сыном Эйром и племянницей Чикаго. Звездную семью заметили в Диснейленде. Предприниматель с детьми катались на аттракционах, ели сладости и проводили вместе время.

Кайли выглядела стильно даже во время расслабленной семейной прогулки, одевшись в роскошную черную кожаную куртку. Она защитилась от калифорнийских лучей парой черных очков, подходящих к ее роскошным прядям, волнами спадающим на ее плечи.

[ + – ] Кайли Дженнер с детьми

Косметическая магнат подчеркнула свои неповторимые черты с помощью сильного макияжа и примерила приталенный топ, подчеркивавший ее знаменитые изгибы.

В частности, молодая мама порадовала своих свыше 380 миллионов подписчиков в Instagram несколькими кадрами из своего путешествия, включая видео, на котором годовалый Эйр впервые ест мороженое.

Сначала сына Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта назвали Волк (Вульф), прежде чем модель отказалась от этого имени, а затем через несколько месяцев объявила о новом выборе – Воздух (Эйр).

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Сейчас бизнес-леди и американский рэпер снова разошлись. Они воспитывают двух общих детей и поддерживают отношения только ради наследников.

Напомним, почему на самом деле разошлись Кайли Дженнер и Трэвис Скотт.

Также Фокус писал о критике стиля Кайли Дженнер в Сети.