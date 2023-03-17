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Стиль життя

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт шкодують про вибір імені для свого сина

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Фото: Getty Images | Кайлі Дженнер

Спочатку хлопчика назвали Вовком, а згодом переназвали Повітрям.

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Американська модель Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт шкодують про вибір першого імені свого сина. Про це пише TMZ.

Молода мама і скандальний музикант готові юридично змінити ім'я своєї другої дитини — через рік після його народження.

Зіркова пара нещодавно подала документи з проханням юридично змінити ім’я малюка з Вульфа (Вовк) Жака Вебстера на Ейр (Повітря) Вебстер.

Знаменитості зазначили, що "шкодують про початковий вибір імені", і тепер, коли вони "мали можливість провести час зі своєю дитиною, вони вважають, що ім’я Ейр Вебстер краще йому підходить".

І Дженнер, і Скотт підписали петицію і зараз чекають, поки суд завершить юридичний процес зміни імені.

25-річна зірка реаліті-шоу і 31-річний репер оголосили в березні 2022 року — через місяць після народження сина — що змінили йому імʼя.

"До відома, нашого сина більше не звуть Вульф", — написала Дженнер у своєму Instagram, додавши: "Ми просто не відчуваємо, що це він".

Кайлі Дженнер із сином Fullscreen
Кайлі Дженнер із сином
Фото: Instagram @kyliejenner

Однак лише в січні 2023 року вони оприлюднили його нове ім’я разом із першими фотографіями обличчя малюка.

На одному зі знімків Дженнер і Ейр позували для милого дзеркального селфі, а на іншому однорічна дитина гралась в шапочці та піжамі з гоночним автомобілем.

Син Кайлі Дженнер Fullscreen
Син Кайлі Дженнер
Фото: Instagram @kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер втратила майже мільйон фоловерів після скандалу із Селеною Гомес.

Також Фокус писав про післяпологову депресію Кайлі Дженнер.