Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт шкодують про вибір імені для свого сина
Спочатку хлопчика назвали Вовком, а згодом переназвали Повітрям.
Американська модель Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт шкодують про вибір першого імені свого сина. Про це пише TMZ.
Молода мама і скандальний музикант готові юридично змінити ім'я своєї другої дитини — через рік після його народження.
Зіркова пара нещодавно подала документи з проханням юридично змінити ім’я малюка з Вульфа (Вовк) Жака Вебстера на Ейр (Повітря) Вебстер.
Знаменитості зазначили, що "шкодують про початковий вибір імені", і тепер, коли вони "мали можливість провести час зі своєю дитиною, вони вважають, що ім’я Ейр Вебстер краще йому підходить".
І Дженнер, і Скотт підписали петицію і зараз чекають, поки суд завершить юридичний процес зміни імені.
25-річна зірка реаліті-шоу і 31-річний репер оголосили в березні 2022 року — через місяць після народження сина — що змінили йому імʼя.
"До відома, нашого сина більше не звуть Вульф", — написала Дженнер у своєму Instagram, додавши: "Ми просто не відчуваємо, що це він".
Однак лише в січні 2023 року вони оприлюднили його нове ім’я разом із першими фотографіями обличчя малюка.
На одному зі знімків Дженнер і Ейр позували для милого дзеркального селфі, а на іншому однорічна дитина гралась в шапочці та піжамі з гоночним автомобілем.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер втратила майже мільйон фоловерів після скандалу із Селеною Гомес.
Також Фокус писав про післяпологову депресію Кайлі Дженнер.