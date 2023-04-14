Машину Кайлі Дженнер помітили біля дому Тімоті Шаламе (фото)

Напередодні знаменитостям почали приписувати роман.

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Машину Кайлі Дженнер помітили біля дому актора Тімоті Шаламе на фоні чуток про їхній роман. Про це пише TMZ.

Чорний позашляховик Range Rover американської теледіви напередодні був припаркований біля маєтку зірки фільму "Дюна" в Беверлі-Гіллз.

Це сталося за кілька тижнів після початку розповсюдження чуток про ймовірний роман між Дженнер та Шаламе. Втім, жодного офіційного підтвердження стосунків з обох сторін не було.

Молода мама і 27-річний актор спілкувалися під час Паризького тижня моди. Кайлі та Тімоті були помічені, спілкуючись одне з одним на відео, яке стало вірусним в інтернеті.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе

Як відомо, у 25-річної Кайлі підростають двоє дітей від репера Тревіса Скотта — донька Стормі та син Ейр, який народився в лютому 2022.

Тим часом Тімоті Шаламе раніше зустрічався з донькою Джонні Деппа Лілі Роуз-Депп та донькою Мадонни Лурдес Леон.

Наразі інформації про ймовірний роман Шаламе та Дженнер мало, проте відомо, що вони повинні разом відвідати відомий музичний фестиваль Коачелла-2023.

Кайлі Дженнер та Тімота Шаламе

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свого однорічного сина Ейра.

Також Фокус писав про те, що Кайлі Дженнер та її колишній бойфренд шкодують про вибір імені для свого сина.