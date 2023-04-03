Кайлі Дженнер показала сина, що підріс (фото, відео)

Бізнес-леді презентувала нові продукти свого косметичного бренду.

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25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер поділилася новим відео у TikTok, у якому показала свого сина Ейра, що підріс.

Молода мама була одягнута у сірий спортивний костюм, вона фарбувалася, а її спадкоємець потрапив у кадр.

Однорічний Ейр, якого Кайлі Дженнер ділить з колишнім хлопцем Тревісом Скоттом, був у світлому костюмчику.

Дженнер, у якої також є 5-річна донька Стормі, зняла себе на відео, коли вона сказала: "Добре, у мене небагато часу, але я хотіла прийти сюди, тому що мене давно не було, і я сумую за вами, друзі".

Кайлі Дженнер із сином

Кайлі, наймолодша з клану Кардашʼян/Дженнер, зазначила, що іноді робить перерви в інтернеті, щоб "перезавантажитися", і зауважила: "Я все ще людина, яка має людський досвід, і іноді це може бути багато".

"Але я люблю вас, друзі, і сумую за вами", — наполягала вона, перш ніж сказати, "І в мене є два нових продукти від Kylie Cosmetics, якими я справді пишаюся".

Кайлі Дженнер

Зірка, яка продає свій бренд косметики з 2015 року — спочатку як Kylie Lip Kits — сказала, що вона "дуже рада поділитися" новим товаром зі споживачами.

Судячи з усього, вона сиділа на підлозі в кімнаті свого будинку, на фоні якої були високі темно-сірі двері.

Кайлі Дженнер Фото: kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт шкодують про вибір імені для свого сина.

Також Фокус писав про сварку Кайлі Дженнер та Селени Гомес.