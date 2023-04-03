Кайли Дженнер показала подросшего сына (фото, видео)

Бизнес-леди представила новые продукты своего косметического бренда.

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25-летняя американская бизнес-вумен Кайли Дженнер поделилась новым видео в TikTok, в котором показала своего подросшего сына Эйра.

Молодая мама была одета в серый спортивный костюм, она красилась, а ее наследник попал в кадр на пару секунд.

Годовалый Эйр, которого Кайли Дженнер делит с бывшим парнем Тревисом Скоттом, был в светлом костюмчике.

Дженнер, у которой также есть 5-летняя дочь Сторми, сняла себя на видео, когда она сказала: "Хорошо, у меня немного времени, но я хотела прийти сюда, потому что меня давно не было, и я скучаю по вам, друзья".

Кайли Дженнер с сыном

Кайли, самая молодая из клана Кардашьян/Дженнер, отметила, что иногда делает перерывы в Интернете, чтобы "перезагрузиться", и отметила: "Я все еще человек, у которого есть человеческий опыт, и иногда это может быть много".

"Но я люблю вас, друзья, и скучаю по вам", — настаивала она, прежде чем сказать, "И у меня есть два новых продукта от Kylie Cosmetics, которыми я действительно горжусь".

Кайли Дженнер

Звезда, которая продает свой бренд косметики с 2015 года – сначала как Kylie Lip Kits – сказала, что она "очень рада поделиться" новым товаром с потребителями.

Судя по всему, она сидела на полу в комнате своего дома, на фоне которой была высокая темно-серая дверь.

Кайли Дженнер Фото: kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер и Тревис Скотт сожалеют о выборе имени для своего сына.

Также Фокус писал о ссоре Кайли Дженнер и Селены Гомес.