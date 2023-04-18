Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе офіційно зустрічаються, — ЗМІ

Між Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе справді романтичні стосунки, проте вони не поспішають робити їх публічними.

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Джерело повідомило Entertainment Tonight, що 25-річна американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер та 27-річний актор Тімоті Шаламе офіційно зустрічаються, проте на даний момент це несерйозно.

"На даний момент вони поводяться невимушено. Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті і дивитися, до чого все йде. Їй було дуже весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове і захоплююче для Кайлі", — сказало джерело.

Також зазначається, що хоча і Дженнер, і Шаламе були на фестивалі Coachella, вони не були готові до того, щоб публіка побачила їх разом.

"Кайлі вирішила, що не хоче оприлюднити інформацію про Тімоті минулими вихідними на Coachella, а просто хотіла розслабитися та повеселитися зі своїми друзями", — сказав інсайдер.

Us Weekly отримав аналогічну інформацію про романтичні стосунки Дженнер та Шаламе у п'ятницю.

"Кайлі зустрічалася з Тімоті всього кілька разів, так що все не так серйозно, — сказало джерело. Однак їй подобається впізнавати його ближче, і вона відкрита для того, щоб побачити, як ідуть справи. Все дуже нове, тому важко сказати, але поки їй подобається те, що вона бачить.

"Тімоті — справжній джентльмен і ставиться до [Кайлі] з повагою", — додало джерело. "Він дуже привабливий, він змушує її сміятися, і з ним легко розмовляти. Він не схожий на жодного з інших хлопців, з якими вона зустрічалася раніше, і хоча він може здатися не в її смаку, між ними справді хімія".

Також Фокус писав, що машину Кайлі Дженнер помітили біля будинку актора Тімоті Шаламе на тлі чуток про їхній роман. Чорний позашляховик Range Rover американської теледіви напередодні був припаркований біля маєтку зірки фільму "Дюна" у Беверлі-Хіллз.