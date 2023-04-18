На фоне слухов о романе с Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер рассказала, хочет ли еще детей

Звезда "Кардашьян", которой приписывают роман с Тимоти Шаламе, отметила, что у нее "на самом деле нет плана".

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25-летняя американская бизнес-вумен Кайли Дженнер стала звездой обложки нового номера HommeGirls, позируя в латексном костюме. И дала откровенное интервью, в котором намекнула на свои будущие семейные планы. Об этом пишет PageSix.

Знаменитость признала, что у нее нет идеального "числа в уме".

"Некоторые женщины так делают. Я думаю, что все, что происходит, должно произойти, — сказала Кайли. — Я чувствую, что полностью контролирую свою жизнь и свои решения".

Звезда реалити-шоу назвала материнство и беременность достижениями, которыми она "больше всего гордится", после того, как родила дочь Сторми и сына Эйра.

"Это такое благословение, что я смогла прожить и испытать так много жизни в таком юном возрасте, — поделилась она. — У меня двое детей. Мне 25. Честно говоря, я никогда не была счастливее".

Кардашьян также никогда не считала себя более красивой с тех пор, как увидела собственные черты лица в своих малышах.

"Моя дочь похожа на меня, — объяснила молодая мама. — Я вижу в ней свою красоту, и это заставляет меня больше любить себя".

Дженнер делит 5-летнюю Сторми и годовалого Эйра с бывшим Трэвисом Скоттом, с которым они расстались в январе этого года.

Недавно стало известно, что она начала встречаться со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе.

На данный момент они ведут себя непринужденно. Инсайдер рассказал: "Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет. Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли".

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер показала подросшего сына.