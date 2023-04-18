На тлі чуток про роман із Тімоті Шаламе: Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче ще дітей

Зірка "Кардаш'ян", якій приписують роман із Тімоті Шаламе, зазначила, що у неї "насправді немає плану".

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25-річна американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер стала зіркою обкладинки нового номера HommeGirls, позуючи у латексному костюмі. І дала відверте інтерв'ю, в якому натякнула на майбутні сімейні плани. Про це пише PageSix.

Знаменитість визнала, що вона не має ідеального "числа в умі".

"Деякі жінки так роблять. Я думаю, що все, що відбувається, має статися, — сказала Кайлі. — Я відчуваю, що повністю контролюю своє життя та свої рішення".

Зірка реаліті-шоу назвала материнство та вагітність досягненнями, якими вона "найбільше пишається", після того, як народила дочку Стормі та сина Ейра.

"Це таке благословення, що я змогла прожити і випробувати так багато життя в такому юному віці, — поділилася вона. — У мене двоє дітей. Мені 25. Чесно кажучи, я ніколи не була щасливішою".

Кардашьян також ніколи не вважала себе красивішою відколи побачила власні риси обличчя у своїх малюках.

"Моя дочка схожа на мене, – пояснила молода мама. – Я бачу в ній свою красу, і це змушує мене більше любити себе".

Дженнер ділить 5-річну Стормі та однорічного Ейра з колишнім Тревісом Скоттом, з яким вони розійшлися у січні цього року.

Нещодавно стало відомо, що вона почала зустрічатися із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе.

На даний момент вони поводяться невимушено. Інсайдер розповів: "Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті і вона хоче подивитися, до чого це йде. Їй весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та цікаве для Кайлі".

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер показала сина, що підріс.