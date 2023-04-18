Кайли Дженнер в латексе появилась на обложке Homme girls

Юная миллионерша, которая недавно начала встречаться с актером Тимоти Шаламе, дала откровенное интервью.

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25-летняя Кайли Дженнер стала звездой обложки нового номера HommeGirls, позируя в латексном костюме. И дала откровенное интервью, признавшись, что как-то, будучи подростком, украла машину своей матери, Крис Дженнер. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли Дженнер позировала в латексном боди с длинными рукавами, блестящей мини-юбке с оборками, прозрачном платье и высоких сапогах.

Кайли Дженнер на обложке HommeGirls

Кайли, которая недавно присоединилась к своей сестре Кендалл Дженнер на фестивале Coachella в прошлые выходные, опубликовала фото в Instagram для своих 387 миллионов поклонников, написав "Новая обложка".

Во время интервью для обложки ее спросили, чем она отличилась, будучи подростком, и Кайли рассказала, что выкрала машину своей матери Крис Дженнер.

"Я часто воровала машину у своей матери. Поскольку мы выросли в Калабасасе, который находится за пределами города, было очень волнующе отправиться хоть на час в Лос-Анджелес. Это был совершенно новый мир", — призналась звезда.

Она также вспомнила, что была очень осторожна и старалась вернуться, пока родители не проснулись.

Кайли Дженнер для HommeGirls

"Они вставали примерно в 5.30 утра. Я должна была быть дома около четырех утра", — вспомнила Кайли. Однако несмотря на все предосторожности Крис Дженнер все-таки рано проснулась, поймала ее и у них был серьезный разговор.

Также Кайли опровергла слухи о том, что она сделала множество пластических операций из-за неуверенности в себе.

"Я думаю, что большое заблуждение обо мне состоит в том, что я сделала столько операций, потому что была неуверенна в себе. А на самом деле это было не так!", — сказала Кайли.

Она объяснила, что всегда хотела полные губы и это все. И она всегда была самым "уверенным человеком в комнате. Я была девушкой, выступающей для всех".

О пластических операциях Кайли не жалеет, и считает, что это лучшее, что она сделала для своей внешности.

Кайли упомянула и своих детей, отметив, что она никогда не была счастливее. У Кайли есть пятилетняя дочь Сторми и годовалый сын Эйр от ее бывшего бойфренда Трэвиса Скотта, с которым она рассталась ранее в январе этого года.

Недавно стало известно, что она начала встречаться со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе.

На данный момент они ведут себя непринужденно, так как инсайдер рассказал: "Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет. Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли", — признался инсайдер.

Тимоти Шаламе дружит с сестрой Кайли, Кендалл Дженнер, так что они уже встречались.