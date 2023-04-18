Кайлі Дженнер у латексі з'явилася на обкладинці Homme girls

Юна мільйонерка, яка нещодавно почала зустрічатися з актором Тімоті Шаламе, дала відверте інтерв'ю.

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25-річна Кайлі Дженнер стала зіркою обкладинки нового номера HommeGirls, позуючи у латексному костюмі. І дала відверте інтерв'ю, зізнавшись, що якось, бувши підлітком, украла машину своєї матері, Кріс Дженнер. Про це пише Daily Mail.

Кайлі Дженнер позувала в латексному боді з довгими рукавами, блискучою мініспідницею з воланами, прозорою сукнею і високих чоботях.

Кайлі Дженнер на обкладинці HommeGirls

Кайлі, яка нещодавно приєдналася до своєї сестри Кендалл Дженнер на фестивалі Coachella минулими вихідними, опублікувала фото в Instagram для своїх 387 мільйонів шанувальників, написавши "Нова обкладинка".

Під час інтерв'ю для обкладинки її спитали, чим вона відзначилася, бувши підлітком, і Кайлі розповіла, що викрала машину своєї матері Кріс Дженнер.

"Я часто крала машину у своєї матері. Оскільки ми виросли в Калабасасі, що знаходиться за межами міста, було дуже бентежно вирушити хоч на годину до Лос-Анджелеса. Це був абсолютно новий світ", — зізналася зірка.

Вона також згадала, що була дуже обережна і намагалася повернутись, поки батьки не прокинулися.

Кайлі Дженнер для HommeGirls

"Вони вставали приблизно о 5.30 ранку. Я мала бути вдома близько четвертої ранку", — згадала Кайлі. Однак попри всі обережності Кріс Дженнер все-таки рано прокинулася, спіймала її та насварила доньку.

Також Кайлі спростувала чутки про те, що вона зробила безліч пластичних операцій через невпевненість у собі.

"Я думаю, що велика помилка про мене полягає в тому, що я зробила стільки операцій, тому що була невпевнена в собі. А насправді це було не так!" — сказала Кайлі.

Вона пояснила, що завжди хотіла повні губи, і це все. І вона завжди була "найвпевненішою людиною в кімнаті. Я була дівчиною, яка виступає для всіх", — сказала Кайлі.

Про пластичні операції Кайлі не шкодує, і вважає, що це найкраще, що вона зробила для своєї зовнішності.

Кайлі згадала і своїх дітей, зазначивши, що вона ніколи не була щасливішою. У Кайлі є п'ятирічна дочка Стормі та однорічний син Ейр від її колишнього бойфренда Тревіса Скотта, з яким вона розлучилася раніше у січні цього року.

Нещодавно стало відомо, що вона почала зустрічатися із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе.

На цей час вони поводяться невимушено, тому що інсайдер розповів: "Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті та вона хоче подивитися, до чого це йде. Їй весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це ново і цікаво для Кайлі", — зізнався інсайдер.

Тімоті Шаламе дружить із сестрою Кайлі, Кендалл Дженнер, так що вони вже зустрічалися.