Кайлі Дженнер шкодує про використання філерів для обличчя

Зірка "Кардаш'ян" зізналася, що хотіла б не чіпати своє обличчя з самого початку.

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У новому трейлері третього сезону серіалу Hulu "Кардаш'яни" 25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер, здається, висловила жаль з приводу того, що змінила своє обличчя за допомогою ін'єкцій. Про це пише PageSix.

"Усім нам просто потрібно більше поговорити про стандарти краси, які ми встановлюємо", — ділиться Дженнер зі своїми сестрами в одній зі сцен.

Кайлі Дженнер до "уколів краси" Фото: Getty Images

Потім вона каже, що не хоче, щоб її 5-річна дочка Стормі пішла її стопами, коли справа стосується косметичних процедур.

"Я не хочу, щоб моя дочка робила те саме, що і я", — додала засновниця Kylie Cosmetics.

Потім було показано, як Дженнер розмовляє з найкращою подругою Стасі Караніколау, визнаючи: "Хотіла б я ніколи нічого не чіпати від початку".

Трейлер третього сезону серіалу Hulu "Кардаш'яни"

Раніше цього місяця Кайлі Дженнер стала зіркою обкладинки нового номера HommeGirls, позуючи в латексному костюмі, і дала відверте інтерв'ю.

"Я думаю, що велика помилка про мене полягає в тому, що у мене було стільки операцій на обличчі і що я була якоюсь невпевненою в собі людиною, а насправді це було не так!" — сказала вона. — Я наповнила губи, і це було найкраще, що я коли-небудь робила. Я не жалкую про це".

Деякі в соціальних мережах поспішили звинуватити Дженнер у тому, що вона зробила більше "уколів краси", ніж стверджує.

"У нас є очі, але все гаразд", — написав один користувач у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кайлі Дженнер почала зустрічатися із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе. На даний момент вони поводяться невимушено.

Інсайдер розповів: "Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті і вона хоче подивитися, до чого це йде. Їй весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та цікаве для Кайлі".

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче ще дітей.