Софи Тернер умоляет фанатов удалить видео ее двухлетней дочери

Софи Тернер случайно поделилась видео ее двухлетней дочери Уиллы.

27-летняя британская актриса Софи Тернер обратилась к своим поклонникам с просьбой удалить видео ее дочери после того, как она случайно опубликовала его в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса воспитывает двухлетнюю Уиллу с 33-летним мужем Джо Джонасом. Звездная пара никогда раньше не показывала лицо малышки.

На видео девочка сказала "доброе утро", прежде чем Софи поспешно удалила пост.

Бывшая звезда "Игры престолов" позже написала: "Сегодня я совершила честную ошибку, случайно опубликовав видео с нашей дочерью в историях Instagram. Мы всегда выступали за права наших детей на неприкосновенность частной жизни, поэтому публичное раскрытие этой информации противоречит всему, за что я выступаю. Наши дети заслуживают права расти вне поля зрения общественности, учиться и расти в одиночестве. Если я когда-нибудь опубликую что-нибудь о наших детях, знайте, что это, несомненно, ошибка. Я была бы очень признательна, если бы любой, кто сделал репост на любой другой платформе, удалил видео".

Софи Тернер и Джо Джонас с детьми

Еще в 2021 году Софи раскритиковала папарацци за то, что они сфотографировали Уиллу, заявив, что ее "тошнит" от их действий.

В то время она писала: "Меня тошнит, мне противно, и я почтительно прошу всех прекратить преследовать нас и прекратить попытки фотографировать нашу дочь и особенно публиковать снимки. Это отвратительно, и у вас нет моего разрешения".

Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а спустя три года тайно поженились в Лас-Вегасе. Через месяц пара сыграла роскошную свадьбу на юге Франции, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья.

Через год у актрисы и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 родители подарили ей сестренку.

Софи Тернер и Джо Джонас

Также Фокус писал, что Софи Тернер и Джо Джонас продемонстрировали комфортные образы для весеннего свидания.