Внебрачный сын Шварценеггера показал видео, где он весь в крови: что произошло

Молодой человек признался, что ему очень нравится съемочный процесс и актерская работа в целом.

25-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баэна, продолжает упорно пробивать себе дорогу на кинематографический Олимп. Сейчас молодой человек задействован в съемках нового фильма, и кадрами со съемок поделился на своей странице в Instagram. Перед своими подписчиками он появился в крови.

На опубликованных кадрах запечатлен момент съемки ночной сцены, где герой Баэна ранен и окровавлен.

"Я полностью влюбился в актерское мастерство. Работа над ремеслом, работа над сценами, работа на съемочной площадке и просто присутствие на съемочной площадке – это такое электрическое чувство для меня. Оглядываясь на некоторых BTS, я не могу не чувствовать себя чрезвычайно благодарным работающим актерам Более того, я благодарен за то, что разделил этот момент на съемках LAVA с моим братом @rogerdat, где он стал арт-директором и специалистом по спецэффектам. Еще не все!", – говорится в подписи.

"Лава", съемки которой в настоящее время проходят на Гавайях, рекламируется как первый фильм, полностью финансируемый за счет криптовалюты. Сюжетные подробности о предстоящей полнометражной картине малоизвестны. Также пока не сообщается, кто, кроме Баэны, снимается в проекте.

Ранее Фокус писал, что недавно Джозеф получил роль в боевике "Стрелок", где его партнерами будут такие легенды как Люк Хемсворт и Морган Фримен.