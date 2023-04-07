Внебрачный сын Шварценеггера снимется в новом фильме

Джозеф Баэна сыграет молодого помощника шерифа в боевике "Стрелок".

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Из всех пяти детей голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера его 25-летний внебрачный сын Джозеф Баэна оказался самым активным и самым публичным. Парень, как и его знаменитый отец, мечтает стать "Мистером Олимпия", качая мускулы в спортзале, снимается как модель, а также покоряет кинематограф. Совсем недавно стало известно, что он получил роль в боевике "Стрелок", где его партнерами будут такие легенды как Люк Хемсворт и Морган Фримен, пишет Deadline.

Сценарий к фильму написал Дмитрий Логотети, который будет и режиссером.

Известно, что Джозеф сыграет персонажа по имени Уолли, который является молодым помощником шерифа. В центре картины – ветеран спецназа Ли Ганнер (Хемсворт), который берет двух своих сыновей в поход, где они натыкаются на лабораторию по производству фентанила и похищаются наркоторговцами. Главный герой намерен во что бы то ни стало вернуть сыновей, сталкиваясь по ходу не только с преступным картелем, но также с ФБР и местной полицией.

В свободное от съемок время Баэна работает агентом по недвижимости, но надеется в скором времени полностью переключиться на актерскую деятельность. В прошлом году он получил свою первую главную роль в грядущем научно-фантастическом фильме Джона Малковича "Колесница", играл в картине "Реинкарнация: Сбой системы" и ряде других проектов.

Джозеф также пробует себя в шоу. Например, он в прошлом сезоне появился в "Танцах со звездами", где выступил в образе Конана-варвара, персонажа, сделавшего его отца в свое время очень популярным.

Ранее Фокус писал, почему Джозеф не взял фамилию Шварценеггера, несмотря на то, что отец признал его и часто дает ему советы в плане карьеры.