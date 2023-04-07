Позашлюбний син Шварценеггера зніметься у новому фільмі

Джозеф Баена зіграє молодого помічника шерифа у бойовику "Стрілок".

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З усіх п'яти дітей голлівудського актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера його 25-річний позашлюбний син Джозеф Баена виявився найактивнішим і найпублічнішим. Хлопець, як і його знаменитий батько, мріє стати "Містером Олімпія", качаючи м'язи у спортзалі, знімається як модель, а також підкорює кінематограф. Нещодавно стало відомо, що він отримав роль у бойовику "Стрілок", де його партнерами будуть такі легенди як Люк Хемсворт і Морган Фрімен, пише Deadline.

Сценарій до фільму написав Дмитро Логотеті, який буде і режисером.

Відомо, що Джозеф зіграє персонажа на ім'я Воллі, молодого помічника шерифа. У центрі картини – ветеран спецназу Лі Ганнер (Хемсворт), який бере двох своїх синів у похід, де вони натикаються на лабораторію з виробництва фентанілу та викрадаються наркоторговцями. Головний герой має намір будь-що-будь повернути синів, стикаючись по ходу не тільки зі злочинним картелем, але також з ФБР і місцевою поліцією.

У вільний від зйомок час Баена працює агентом з нерухомості, але сподівається незабаром повністю перейти на акторську діяльність. Минулого року він отримав свою першу головну роль у майбутньому науково-фантастичному фільмі Джона Малковича "Колісниця", грав у картині "Реінкарнація: Збій системи" та низці інших проектів.

Джозеф також пробує себе у шоу. Наприклад, він минулого сезону з'явився в "Танцях із зірками", де виступив в образі Конана-варвара, персонажа, який зробив його батька свого часу дуже популярним.

Раніше Фокус писав, чому Джозеф не взяв прізвище Шварценеггера, незважаючи на те, що батько визнав його і часто дає йому поради щодо кар'єри.