Три дизайнерских платья принцессы Дианы, которые никто не видел 30 лет, продадут на аукционе

За них планируют выручить более полумиллиона фунтов стерлингов.

Три дизайнерских платья принцессы Дианы продадут на аукционе. Сейчас наряды выставлены в музее икон стиля, а до этого их никто не видел более 30 лет. Ожидается, что уникальные наряды будут проданы за баснословные 544 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Платья будут проданы на аукционе в Лос-Анджелесе этим летом.

У покойной принцессы Дианы, которая погибла в 1996 году в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет, было несколько платьев, сшитых на заказ дизайнерами Кэтрин Уокер и Брюсом Олдфилдом.

Американские аукционисты Julien's Auctions и Turner Classic Movies (TCM) совместно объявили о продаже более 1000 предметов, тесно связанных с деятелями культуры, известных как коллекция "Легенды Голливуда".

Двухдневная распродажа состоится 26 и 27 августа — за неделю до 26-й годовщины смерти принцессы Дианы.

Платье, которое, как ожидается, будет продано за самую высокую цену, — это платье от Брюса Олдфилда, которое принцесса Диана надевала на премьеру военной комедии "Горячие головы!" в ноябре 1991 года.

Принцесса Диана надевала красное платье на премьеру фильма "Горячие головы!" в 1991 году Фото: Getty Images

Это красное шелковое платье с пышными рукавами. Принцесса надевала его на красную дорожку кинотеатра "Одеон" на Лестер-сквер в Лондоне. И сочетала с красными атласными туфельками и жемчужным чокером. Тогда компанию принцессе Диане составили президент Венгрии Арпад Генц и его супруга.

За вечерний наряд планируют выручить до 320 000 фунтов стерлингов.

Кроме красного платья от Олдфилда будут проданы два платья от дизайнера Кэтрин Уокер. Кэтрин родилась во Франции, но жила и творила в Великобритании. Она была любимым дизайнером, личным костюмером и подругой принцессы Дианы.

Она создала для нее более 1 000 нарядов. В черном платье от Уокер принцесса была похоронена. Сама Кэтрин Уокер скончалась в 2010 году. Теперь наряды от ее бренда часто надевает невестка Дианы, Кейт Миддлтон.

Черно-зеленое платье от Кэтрин Уокер принцесса Диана надевала в 1986 году на гала-ужин в отеле Royal York в Торонто. И сочетала с тиарой Спенсеров. За это платье планирую выручить 160 тысяч фунтов стерлингов.

Принцесса Диана на приеме в Торонто Фото: Getty Images

Еще одно платье не появлялось на публике. Его принцесса надевала на частное мероприятие. Оригинальный наряд из белого крепа с полосами из черного бархата, как ожидается, будет продано за 60 тысяч фунтов.

Платье прицнессы Дианы Фото: Julien's Auctions

Источник утверждает, что именно Брюс Олдфилд, создававший наряды для принцессы Дианы, был выбран для изготовления платья королевы-консорта для коронации.

Принцесса Диана и Брюс Олдфилд Фото: Getty Images

У 72-летнего Олдфилда были профессиональные отношения с Дианой в течение 10 лет, и он разработал некоторые из ее самых известных нарядов.

За эти годы он также установил тесную связь с Камиллой Паркер-Боулз и одевал ее для нескольких важных приемов.

Хотя Олдфилд не прокомментировал предложение создать платье для королевы-консорта, он ранее сказал: "Я дал Диане ее гламур, а Камилле ее уверенность".

Напомним, ранее стало известно, что три платья принцессы Дианы были найдены в секонд-хенде. Их туда сдала мать герцогини Йоркской, Сары "Ферги" Фергюсон.