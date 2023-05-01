Три платья принцессы Дианы были найдены в секонд-хенде

В благотворительный магазин, как оказалось, их сдала мать герцогини Сары Фергюсон.

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Принцесса Диана славилась роскошными нарядами, которые сейчас хранятся в музеях и продаются за огромные деньги на аукционах. Однако некоторые из ее платьев были найдены в совершенно неожиданном месте: например в секонд-хенде в Хэмпшире. Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, разгадка того, как наряды принцессы Дианы оказались в таком неподходящем месте, была найдена быстро. Оказалось, что их туда сдала мать герцогини Йоркской, бывшей жены принца Эндрю. Сара "Ферги" Фергюсон и Диана дружили, так что, видимо, в какой-то момент принцесса просто отдала наряды ей. Но почему Сьюзен Мэри Райт, мать Сары, решила от них избавиться – неизвестно.

Принцесса Диана и Сара Фергюсон были подругами Фото: Getty Images

Из магазина одежды в Хэмпшире они были проданы с аукциона, прежде чем их купила компания Historic Palaces England.

Теперь они находятся в Королевской коллекции церемониальных платьев в Хэмптон-Корт, где они являются частью королевского архива одежды, насчитывающего 500 лет.

Покойная принцесса Диана на удивление спокойно относилась к своей одежде, несмотря на свою любовь к моде. Она часто раздавала платья и сумочки. А так как ее гардероб был весьма обширен, то наверняка где-то еще ждут обнаружения немало ее нарядов.

Но если говорить о платьях из секонд-хенда, то это довольно приметные наряды. Первое, приталенное платье в коричневую клетку, принцесса Диана носила на Играх Бремар Хайленд в сентябре 1982 года.

Принцесса Диана в 1982 году Фото: Getty Images

Второе – это бирюзовое платье-пальто, которое было создано для официального визита принцессы Дианы в Италию в 1985 году. Пошили его Дэвид и Элизабет Эмануэль, те же британские дизайнеры, которые создали знаменитое свадебное платье принцессы.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми в 1985 году Фото: Getty Images

Диана носила пальто на борту королевской яхты и позировала с супругом, принцем Чарльзом, и своими сыновьями: принцем Гарри и принцем Уильямом.

Последнее платье – это бирюзовое шелковое платье от Кэтрин Уокер, которое принцесса Диана носила во время турне по Австралии и Новой Зеландии в 1983 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз в 1983 году Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда наряды принцессы Дианы обнаруживаются в благотворительных магазинах. Так, в 1996 году удачливая продавщица всего за 200 фунтов купила шелковое платье Дианы из крепа, созданное все теми же Эмануэлями для банкета в Бахрейне. Оказалось, что принцесса подарила его своей подруге Кэролайн Твистон-Дэвис. А ее домработница сдала его с прочей старой одеждой в благотворительный магазин. После продавщица продала платье на аукционе за 162 тысячи фунтов стерлингов.

А черное бальное платье, в котором Диана ходила на бал в 1981 году, вообще было найдено в мусорном пакете годы спустя. Принцесса вернула его чете Эмануэль, после того, как сильно похудела.

Но как сразу три платья оказались в секонд-хенде, выяснить не удалось. Возможно, сама мать Сары Фергюсон сдала их в магазин. Надо отметить, что Сьюзан Мэри Райт скончалась в 1998 году, прежде, чем ее об этом успели спросить.

Мать герцогини Йоркской когда-то сильно будоражила общественность, после того, как в 1972 году оставила свою семьи и переехала в Аргентину с профессиональным игроком в поло Эктором Баррантесом. Со своим первым мужем она развелась только через два года. Сару и ее сестру Джейн воспитывал их отец.

Сьюзан стала режиссером-документалистом и помогала супругу разводить скот. Она оставалась близкой подругой принца Чарльза, который написал предисловие к ее книге "Поло". В 1998 году она погибла в жутком ДТП. Ее машина столкнулась с грузовиком, и женщина была обезглавлена. Ее племянник, который сидел рядом, получил только легкие травмы.

Напомним, ранее Фокус писал о знаменитом "платье мести" принцессы Дианы, в котором она появилась после того, как принц Чарльз признался в романе с Камиллой Паркер-Боулз.