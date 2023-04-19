Самый известный наряд в мире. Все, что известно о знаменитом платье мести принцессы Дианы

Свадебное платье принцессы Дианы, несомненно, одно из самих известных платьев в истории, но ее знаменитое платье мести не менее знаменито.

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Тридцать лет назад британская королевская семья также не сходила с первых страниц газет. Только причиной был нынешний король, а тогда принц Чарльз. Его брак с принцессой Дианой был практически завершен, они разъехались еще два года назад. Но 29 июля 1994 года принц Чарльз дал откровенное интервью, признавшись, что у него отношения с его давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз. Это было болезненно для Дианы, и причиной по которой она надела то самое платье, которое вошло в историю. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально она отклонила приглашение на ужин Vanity Fair для сбора средств галереи Serpentine в Гайд-парке. Но после выхода интервью, она все-таки вышла в свет.

Принцесса Диана в знаменитом платье мести

На ней все еще было ее знаменитое обручальное кольцо с сапфиром, и она дополнила образ жемчужным колье с таким же роскошным камнем. Также она сделала эффектный яркий макияж и красный маникюр, что явно противоречило королевскому протоколу.

Ее прогулка от лимузина ко входу заняла считанные минуты, но папарацци сделали достаточно фотографий, чтобы на следующий день все таблоиды вышли со снимками принцессы на первой полосе. Эффектное платье из бархата, открывающее плечи с шлейфом из шифона моментально окрестили "платьем мести", а читатели поняли, что принцесса Диана надела именно для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к неверности супруга.

Эффектное появление принцессы Дианы в Гайд-парке

Интересно, но только годы спустя стало известно, что знаменитое платье дожидалось своего часа несколько лет.

Диана заказала его в магазине дизайнера Кристины Стамболиан еще в 1991 году. И Кристина вспоминала, что она просила "особое платье для особого случая". Они вместе нарисовали несколько эскизов, определились с длиной и потом две портнихи пошили наряд за 60 часов.

Дизайнер вспоминала, что была очень взволнована, когда увидела свое творение на принцессе.

Эскиз платья мести принцессы Дианы Фото: Скриншот

Ссылаясь на "Лебединое озеро"— одну из любимых пьес принцессы Дианы, — Стамболиан добавила: "Она предпочла не играть эту сцену, как Одетта в белом. Она явно злилась. Она играла ее, как Одиллия в черном. На ногтях у нее был ярко-красный лак, чего мы никогда раньше не видели. Она говорила: "Давай сегодня будем злыми".

Интересно, но изначально принцесса Диана собиралась надеть платье от Valentino на мероприятие, но вместо этого надела то, что надела.

Бывший стилист Дианы Анна Харви рассказывала в документальном фильме 2013 года "Платья принцессы Дианы: аукцион", что она хотела шикарно выглядеть.

"Она хотела выглядеть на миллион долларов. И она это сделала. Принцесса была в восторге от того, что произвела впечатление", — вспоминала Харви.

Но бывший дворецкий принцессы, Пол Баррелл, рассказывал, что она сомневалась в своем выборе и вообще не хотела идти на прием.

"Она сказала: "Я не могу пойти, я не могу смотреть в лицо миру, зная, что только что сказал Чарльз. И в любом случае мне нечего надеть". Я пошел в ее гардеробную, вытащил платье Кристины Стамболиан и показал ей", — вспоминал Баррелл. Принцесса Диана сомневалась, что платье ей подойдет, ведь оно провисело в шкафу три года. Но оно, как известно, подошло и, по словам дворецкого принцесса выглядела на миллион долларов.

Элизабет Дебики, которая играет Диану в сериале Netflix "Корона" воссоздала этот момент в пятом сезоне.

Сидони Робертс, помощник художника по костюмам "Короны", которая занималась платьем, отметила, что этот момент символизировал не только "рождение новой женщины, но и рождение иконы для женщин во всем мире. Это был очень вдохновляющий момент", — отметила Сидони.

Через три года платье было выставлено на благотворительном аукционе. Так принцесса собирала деньги для фонда. Этот лот был продан за 65 тысяч долларов.

Недавно очередной наряд принцессы Дианы, фиолетовое бархатное платье от кутюрье Виктора Эдельштейна было продано за 600 тысяч долларов.

А Ким Кардашьян на недавнем аукционе Sotheby’s приобрела культовое украшение принцессы Дианы – знаменитый "крест Атталлы" с бриллиантами и аметистами.