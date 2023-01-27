Культовое платье принцессы Дианы продали за 24 миллиона гривен (фото)
Автором вечернего образа является знаменитый британский кутюрье.
Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 600 тысяч долларов. Об этом пишет Vanity Fair.
Темно-фиолетовый вечерний образ от британского кутюрье выставили на аукцион Sotheby's Royal and Noble. Победитель забрал лот за свыше 24 миллионов гривен.
В начале 1997 года бывшая жена Карла III решила, что готова освободить место в своем шкафу. Сообщается, что после консультации с принцем Уильямом она решила продать на аукционе 79 бальных платьев, которые она носила в течение всего периода пребывания в роли принцессы Уэльской, а вырученные средства направить в пользу AIDS Crisis Trust и Королевской больницы Марсдена, где она служила патроном в течение восьми лет.
Одно из платьев на аукционе того дня, платье без бретелей из королевского фиолетового бархата, разработанное кутюрье Виктором Эдельштейном, было особым фаворитом принцессы Дианы в начале 1990-х годов. Она даже сидела для серии официальных портретов в платье, один из которых по-прежнему висит в фойе Royal Marsden.
После продажи за 24 150 долларов в 1997 году платье было выставлено на аукцион Sotheby's в рамках распродажи The One, подчеркивая культовые предметы со всей истории человечества.
Напомним, Ким Кардашьян приобрела культовое украшение принцессы Дианы.
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