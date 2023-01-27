Культовое платье принцессы Дианы продали за 24 миллиона гривен (фото)

Автором вечернего образа является знаменитый британский кутюрье.

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Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 600 тысяч долларов. Об этом пишет Vanity Fair.

Темно-фиолетовый вечерний образ от британского кутюрье выставили на аукцион Sotheby's Royal and Noble. Победитель забрал лот за свыше 24 миллионов гривен.

[ + – ] Платье принцессы Дианы Фото: Getty Images

В начале 1997 года бывшая жена Карла III решила, что готова освободить место в своем шкафу. Сообщается, что после консультации с принцем Уильямом она решила продать на аукционе 79 бальных платьев, которые она носила в течение всего периода пребывания в роли принцессы Уэльской, а вырученные средства направить в пользу AIDS Crisis Trust и Королевской больницы Марсдена, где она служила патроном в течение восьми лет.

Одно из платьев на аукционе того дня, платье без бретелей из королевского фиолетового бархата, разработанное кутюрье Виктором Эдельштейном, было особым фаворитом принцессы Дианы в начале 1990-х годов. Она даже сидела для серии официальных портретов в платье, один из которых по-прежнему висит в фойе Royal Marsden.

После продажи за 24 150 долларов в 1997 году платье было выставлено на аукцион Sotheby's в рамках распродажи The One, подчеркивая культовые предметы со всей истории человечества.

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Патрик Демаршелье

Напомним, Ким Кардашьян приобрела культовое украшение принцессы Дианы.

Также Фокус писал об отказе принцессы Дианы работать с Vogue.