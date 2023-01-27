Культову сукню принцеси Діани продали за 24 мільйони гривень (фото)

Автором вечірнього образу є знаменитий британський кутюр'є.

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Сукню принцеси Діани продали на аукціоні за 600 тисяч доларів. Про це пише Vanity Fair.

Темно-фіолетовий вечірній образ британського кутюр'є виставили на аукціон Sotheby’s Royal and Noble. Переможець забрав лот за понад 24 мільйони гривень.

[ + – ] Сукня принцеси Діани Фото: Getty Images

На початку 1997 року колишня дружина Карла ІІІ вирішила, що готова звільнити місце у своїй шафі. Повідомляється, що після консультації з принцом Вільямом вона вирішила продати на аукціоні 79 бальних суконь, які вона носила протягом усього періоду перебування в ролі принцеси Уельської, а виручені кошти направити на користь AIDS Crisis Trust і Королівської лікарні Марсдена, де вона служила патроном протягом восьми років.

Одна із суконь на аукціоні того дня, сукня без бретелей з королівського фіолетового оксамиту, розроблена кутюр’є Віктором Едельштейном, була особливим фаворитом принцеси Діани на початку 1990-х років. Вона навіть сиділа для серії офіційних портретів у сукні, один із яких досі висить у фойє Royal Marsden сьогодні. Після продажу за 24 150 доларів у 1997 році сукня була виставлена на аукціон у п’ятницю на Sotheby’s у рамках розпродажу "The One", підкреслюючи культові предмети з усієї історії людства.

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Патрік Демаршельє

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян придбала культову прикрасу принцеси Діани.

Також Фокус писав про відмову принцеси Діани працювати із Vogue.