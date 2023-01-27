Культову сукню принцеси Діани продали за 24 мільйони гривень (фото)
Автором вечірнього образу є знаменитий британський кутюр'є.
Сукню принцеси Діани продали на аукціоні за 600 тисяч доларів. Про це пише Vanity Fair.
Темно-фіолетовий вечірній образ британського кутюр'є виставили на аукціон Sotheby’s Royal and Noble. Переможець забрав лот за понад 24 мільйони гривень.
На початку 1997 року колишня дружина Карла ІІІ вирішила, що готова звільнити місце у своїй шафі. Повідомляється, що після консультації з принцом Вільямом вона вирішила продати на аукціоні 79 бальних суконь, які вона носила протягом усього періоду перебування в ролі принцеси Уельської, а виручені кошти направити на користь AIDS Crisis Trust і Королівської лікарні Марсдена, де вона служила патроном протягом восьми років.
Одна із суконь на аукціоні того дня, сукня без бретелей з королівського фіолетового оксамиту, розроблена кутюр’є Віктором Едельштейном, була особливим фаворитом принцеси Діани на початку 1990-х років. Вона навіть сиділа для серії офіційних портретів у сукні, один із яких досі висить у фойє Royal Marsden сьогодні. Після продажу за 24 150 доларів у 1997 році сукня була виставлена на аукціон у п’ятницю на Sotheby’s у рамках розпродажу "The One", підкреслюючи культові предмети з усієї історії людства.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян придбала культову прикрасу принцеси Діани.
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