Бывший редактор Vogue рассказала, как принцесса Диана отказалась от работы в журнале

Меган Маркл ранее говорила, что стала первым членом королевской семьи, который стал приглашенным редактором "модной Библии", но первой была ее покойная свекровь.

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Бывший редактор Vogue Александра Шульман рассказала, что принцесса Диана отказалась от шанса стать редактором этого популярного журнала. И хоть герцогиня Сассекская гордилась тем, что стала первым членом королевской семьи, который стал приглашенным редактором Vogue в 2019 году, но ее покойная свекровь была приглашена на эту работу более 20 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

"Хотела бы я, чтобы она согласилась быть приглашенным редактором Vogue", — говорит Шульман, делясь изображением письма с отказом, датированного за год до смерти Дианы. Ее приглашали стать редактором рождественского номера британского Vogue.

[ + – ] Письмо, написанное принцессой Дианой Фото: Instagram Alexandra Shulman

"Вместе мы бы сделали что-то очень занимательное. Но, возможно, она поступила благоразумно не сделав это. Она знала свои сильные и слабые стороны и была достаточно сообразительна, чтобы видеть проблемы, которые могут возникнуть, если она примет это предложение", — предположила Шульман.

Принцесса Диана написала очень изящный отказ, сказав, что очень благодарна за оказанную честь, но она не уверена, что сможет соответстовать, если согласится. Также она с юмором отмечает, что это было очень смелое решение — пригласить ее в качестве редактора.

Принцесса Диана отказалась стать приглашенным редактором Vogue в 1996 году, более чем за 20 лет до того, как ее невестка Меган Маркл попробовала себя в том же качестве.

Напомним, Меган Маркл стала приглашенным редактором Vogue в 2019 году. Она участвовала в создании обложки модного глянца и взяла интервью у Мишель Обамы.

На обложке были изображены портреты пятнадцати женщин "изменившие мир". Среди них активистка премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актриса Сальма Хайек и Грета Тунберг.

Женщин для обложки отбирала лично Меган Маркл. Помимо фотографий женщин, на обложке был и шестнадцатый слот в виде зеркала. Согласно идее герцогини Сассекской, оно должно было продемонстрировать, что каждая читательница номера тоже по-своему меняет мир к лучшему.