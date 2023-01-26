Колишня редакторка Vogue розповіла, як принцеса Діана відмовилася від роботи в журналі

Меган Маркл раніше говорила, що стала першим членом королівської родини, який став запрошеним редактором "модної Біблії", але першою була її покійна свекруха.

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Колишня редакторка Vogue Олександр Шульман розповіла, що принцеса Діана відмовилася від шансу стати редакторкою цього популярного журналу. І хоч герцогиня Сассекська пишалася тим, що стала першим членом королівської родини, що став запрошеним редактором Vogue у 2019 році, але її покійну свекруху запрошували на цю роботу понад 20 років тому. Про це пише Daily Mail.

"Хотіла б я, щоб вона погодилася бути запрошеною редакторкою Vogue", — каже Шульман, ділячись зображенням листа з відмовою, датованого за рік до смерті Діани. Її запрошували стати редакторкою різдвяного номера британського Vogue.

[ + – ] Лист, написаний принцесою Діаною Фото: Instagram Alexandra Shulman

"Разом ми зробили б щось дуже цікаве. Але, можливо, вона вчинила розсудливо, не зробивши це. Вона знала свої сильні та слабкі сторони й була досить кмітлива, щоб бачити проблеми, які можуть виникнути, якщо вона прийме цю пропозицію", — припустила Шульман.

Принцеса Діана написала дуже витончену відмову, сказавши, що дуже вдячна за честь, але вона не впевнена, що зможе відповідати, якщо погодиться. Також вона з гумором зазначає, що це було дуже сміливе рішення — запросити її як редакторку.

Принцеса Діана відмовилася стати запрошеною редакторкою Vogue у 1996 році, більш ніж за 20 років до того, як її невістка Меган Маркл спробувала себе в тій самій ролі.

Нагадаємо, Меган Маркл стала запрошеною редакторкою Vogue у 2019 році. Вона брала участь у створенні обкладинки модного глянцю та взяла інтерв'ю в Мішель Обами.

На обкладинці були зображені портрети п'ятнадцяти жінок, які "змінили світ". Серед них активістка прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, акторка Сальма Хаєк і Грета Тунберг.

Жінок для обкладинки відбирала особисто Меган Маркл. Крім фотографій жінок, на обкладинці був шістнадцятий слот у вигляді дзеркала. Відповідно до ідеї герцогині Сассекської, воно мало продемонструвати, що кожна читачка номера теж по-своєму змінює світ на краще.