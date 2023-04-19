Найвідоміше вбрання у світі. Все, що відомо про знамениту сукню помсти принцеси Діани

Весільне вбрання принцеси Діани, безсумнівно, одне із найвідоміших в історії, але її сукня помсти не менш знаменита.

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Тридцять років тому британська королівська родина також не сходила з перших сторінок газет. Тільки причиною був нинішній король, а тоді принц Чарльз. Його шлюб із принцесою Діаною було практично завершено, вони роз'їхалися ще два роки тому. Але 29 липня 1994 року принц Чарльз дав відверте інтерв'ю, зізнавшись, що він має стосунки з його давньою коханкою Каміллою Паркер-Боулз. Це було болісно для Діани, і причиною з якої вона одягла ту саму сукню, яка увійшла в історію. Про це пише Daily Mail.

Спочатку вона відхилила запрошення на вечерю Vanity Fair для збору коштів галереї Serpentine у Гайд-парку. Але після виходу інтерв'ю, вона таки вийшла у світ.

Принцеса Діана у знаменитій сукні помсти

На ній все ще була її знаменита обручка з сапфіром, і вона доповнила образ перлинним кольє з таким же розкішним каменем. Також вона зробила ефектний яскравий макіяж та червоний манікюр, що явно суперечило королівському протоколу.

Її прогулянка від лімузина до входу зайняла лічені хвилини, але папараці зробили достатньо фотографій, щоб наступного дня всі таблоїди вийшли зі знімками принцеси на перших шпальтах. Ефектну сукню з оксамиту, що відкриває плечі зі шлейфом з шифону, моментально охрестили "сукнею помсти", а читачі зрозуміли, що принцеса Діана одягла її саме для того, щоб продемонструвати своє ставлення до невірності чоловіка.

Ефектна поява принцеси Діани в Гайд-парку

Цікаво, але тільки набагато пізніше стало відомо, що знаменита сукня чекала свого часу кілька років.

Діана замовила його в магазині дизайнера Крістіни Стамболіан ще 1991 року. І Крістіна згадувала, що вона просила "особливу сукню для особливого випадку". Вони разом намалювали кілька ескізів, визначилися з довжиною і потім дві кравчині пошили вбрання за 60 годин.

Дизайнерка згадувала, що була дуже схвильована, коли побачила свій витвір на принцесі.

Ескіз сукні помсти принцеси Діани Фото: Скріншот

Посилаючись на "Лебедине озеро" — одну з улюблених п'єс принцеси Діани, — Стамболіан додала: "Вона вважала за краще не грати цю сцену, як Одетта в білому. Вона явно злилася. Вона грала її, як Оділлія в чорному. На нігтях у неї був яскраво червоний лак, чого ми ніколи раніше не бачили, вона казала: "Давай сьогодні будемо злими".

Цікаво, але спочатку принцеса Діана збиралася одягнути сукню від Valentino на захід, але натомість одягла те, що одягла.

Колишній стиліст Діани Ганна Харві розповідала у документальному фільмі 2013 року "Плаття принцеси Діани: аукціон", що вона хотіла шикарно виглядати.

"Вона хотіла виглядати на мільйон доларів. І вона це зробила. Принцеса була в захваті від того, що справила враження", — згадувала Харві.

Але колишній дворецький принцеси Пол Баррелл розповідав, що вона сумнівалася у своєму виборі та взагалі не хотіла йти на прийом.

"Вона сказала: "Я не можу піти, я не можу дивитися в обличчя світу, знаючи, що тільки-но сказав Чарльз. І в будь-якому випадку мені нема чого надіти". Я пішов у її вбиральню, витягнув сукню Крістіни Стамболіан і показав їй", — згадував Баррелл. Принцеса Діана сумнівалася, що сукня їй підійде, адже вона провисіла у шафі три роки. Але вбрання, як відомо, підійшло і, за словами дворецького, принцеса виглядала на мільйон доларів.

Елізабет Дебікі, яка грає Діану в серіалі Netflix "Корона" відтворила цей момент у п'ятому сезоні.

Сідоні Робертс, помічник художника з костюмів "Корони", яка займалася сукнею, зазначила, що цей момент символізував не лише "народження нової жінки, а й народження ікони для жінок у всьому світі. Це був дуже натхненний момент", — зазначила Сідоні.

Через три роки, в 1997-му, сукня була виставлена на благодійному аукціоні. Так принцеса збирала гроші на фонд. Цей лот було продано за 65 тисяч доларів.

Нещодавно чергове вбрання принцеси Діани, фіолетове оксамитове плаття від кутюр'є Віктора Едельштейна було продано за 600 тисяч доларів.

А Кім Кардаш'ян на нещодавньому аукціоні Sotheby's придбала культову прикрасу принцеси Діани – знаменитий "хрест Аттали" з діамантами та аметистами.