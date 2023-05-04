"Я в восторге": Райан Рейнольдс рассказал о четвертом ребенке

Актер "Дедпула" и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли воспитывают уже четырех наследниц.

46-летний американский актер Райан Рейнольдс рассказал о своем четвертом ребенке. Об этом пишет Extra.

Во время появления на мероприятии FYC многодетный отец сделал редкий комментарий о жизни с четырьмя наследниками.

"Я не жалуюсь. Я в восторге. Я не могу быть счастливее", — признался муж Блейк Лайвли.

Актриса "Сплетницы" с намеком объявила новость о том, что она родила ребенка, во время просмотра "Суперкубка" в феврале 2023, когда поделилась фотографией себя без округленного живота в Instagram.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда Райан Рейнольдс говорит об их наследницах. В начале года он рассказал о том, как их дом превратился в "зоопарк" после того, как они приняли их новорожденного.

Актер поделился мнением об их новой семейной динамике и рассказал, как они с женой приспосабливаются к тому, чтобы быть родителями четырех детей. У звездной пары также есть дочери Джеймс, 8 лет, Инес, 6 лет, и Бетти, 3 года.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс со своими мамами Фото: Instagram blakelively

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в этом году пропустили Met Gala, однако звезда показала, чем занималась дома в этот вечер.

Также Фокус писал об откровении бывшей жены Райана Рейнольдса Скарлетт Йоханссон о браке с актером.