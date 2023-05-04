Редкий выход. Энн Хэтэуэй на прогулке с мужем и сыном (фото)

Выход знаменитости произошел после Met Gala 2023.

40-летнюю американскую актрису Энн Хэтэуэй заметили на прогулке с мужем и сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Дневники принцессы" вышла на весеннюю прогулку с мужем Адамом Шульманом в Нью-Йорке.

Мама двоих выбрала для выхода темно-синий блейзер с широкими джинсами. Она дополнила образ парой белых кроссовок и черными солнцезащитными очками Chanel.

Энн добавила нотки яркости ансамбля, опрокинув через плечо ярко-розовую сумочку Valentino. Она дополнила майский аутфит парой маленьких золотых колец и, казалось, отказалась от макияжа.

Энн Хэтэуэй с мужем и сыном

Тем временем муж звезды надел черный пиджак поверх темно-синей футболки и джинсов.

Хэтэуэй и 42-летний Адам Шульман в браке с 2012 года и воспитывают двух сыновей — семилетнего Джонатана и трехлетнего Джека.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Выход состоялся после вечера Энн на Met Gala 2023 в понедельник, где она выглядела роскошно в белом платье Versace.

Актриса редко выходит в свет со своим мужем, а тем более детьми. Поэтому практически каждый семейный выход знаменитости считается эксклюзивом.

Напомним, Энн Хэтэуэй вышла на публику со своим мужем.

Также Фокус подробнее писал об образе Энн Хэтэуэй на Met Gala 2023.