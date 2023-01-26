Энн Хэтэуэй случайно поддержала украинский леопардовый флешмоб на Неделе моды в Париже

На показ Valentino Haute Couture актриса пришла со своим мужем Адамом Шульманом.

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40-летняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй посетила показ Valentino Haute Couture в рамках Недели моды в Париже, появившись на ковровой дорожке в отрясающем мини-платье с леопардовым принтом от роскошного модного дома. Под него она надела леггинсы с таким же принтом и туфли с аналогичным рисунком.

Отметим, что в своим нарядом она случайно поддержала флешмоб, который завирусился в украинском сегменте соцсетей. Пользователи публиковали фото, где есть леопардовый принт, намекая Германии и другим странам НАТО на необходимости предоставить Украине танки Leopard для борьбы с российской агрессией.

[ + – ] Энн Хэтэуэй на показе Valentino Haute Couture Фото: Getty

На мероприятии Энн была со своим мужем, дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Пара очень редко выходит в свет вместе, поэтому каждое их появление само по себе становится новостью. Хэтэуэй замужем за Шульманом с 2012 года, и у пары двое сыновей: 6-летний Джонатан и 3-летний Джек.

С появлением детей актриса стала более переборчивой в выборе ролей, поскольку семья для нее стала приоритетом.

"Дети как бы изменили приоритеты всего. Так что на самом деле это сделало меня немного разборчивее, потому что что-то действительно должно быть настолько превосходным, чтобы проводить время вдали от них, потому что они так дороги мне", – призналась Энн, добавив, что сыновья – "самая священная часть ее жизни".

Напомним, ранее Фокус писал, что Хэтэуэй поделилась тревожным опытом со своего детства начинающего актера, рассказав, что в возрасте 16 лет журналист спросил ее, "хорошая" или "плохая" она девочка.