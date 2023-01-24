Энн Хэтэуэй рассказала о странном вопросе, который ей задали журналисты в 16 лет

Актриса присоединяется к списку бывших детей-знаменитостей, подвергавшихся такому отношению.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о жутком вопросе, который ей задали репортеры в 16 лет. Об этом пишет Variety.

Звезда экрана поделилась тревожным опытом со своего детства начинающего актера, рассказав, что в возрасте 16 лет журналист спросил ее, "хорошая" или "плохая" она девочка.

"Одним из первых вопросов, которые мне задали, когда я начала сниматься и мне приходилось работать с прессой, был: "Ты хорошая или плохая девочка?" Мне было 16", — рассказывает знаменитость.

Делясь откровением, Хэтэуэй присоединяется к списку бывших детей-знаменитостей – особенно женщин – подвергавшихся такому поведению, таких как Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Бритни Спирс, Эмма Уотсон и т.д.

[ + – ] Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй стала широко известна после выхода фильмов "Дневники принцессы", в котором она сыграла главную роль племянницы монарха вымышленного королевства.

Впоследствии оскароносная знаменитость снялась в популярном фильме "Дьявол носит Prada" и еще в ряде картин.

Напомним, 40-летняя Энн Хэтэуэй показала себя без макияжа.

Также Фокус писал об идеальном пальто на весну 2023 года, которое ранее продемонстрировала Энн Хэтэуэй.