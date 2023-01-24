Енн Гетевей розповіла про дивне питання, яке їй поставили журналісти у 16 років

Акторка приєднується до списку колишніх дітей-знаменитостей, які піддавалися такому ставленню.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей розповіла про моторошне питання, яке їй поставили репортери у 16 років. Про це пише Variety.

Зірка екрану поділилася тривожним досвідом зі свого дитинства актора-початківця, розповівши, що у віці 16 років журналіст запитав її, "хороша" чи "погана" вона дівчинка.

"Одним із перших запитань, які мені поставили, коли я почала зніматися і мені доводилося працювати з пресою, було: "Ти хороша чи погана дівчинка?" Мені було 16", — розповідає знаменитість.

Ділячись одкровенням, Гетевей приєднується до списку колишніх дітей-знаменитостей – особливо жінок – які піддавалися такому поводженню, таких як Мері-Кейт і Ешлі Олсен, Брітні Спірс, Емма Вотсон тощо.

[ + – ] Енн Гетевей Фото: Getty Images

Енн Гетевей стала широко відомою після виходу фільмів "Щоденники принцеси", у якому вона зіграла головну роль племінниці монарха вигаданого королівства.

Згодом оскароносна знаменитість знялася у популярному фільмі "Диявол носить Prada" та ще низці картин.

Нагадаємо, 40-річна Енн Гетевей показала себе без макіяжу.

Також Фокус писав про ідеальне пальто на весну 2023, яке раніше продемонструвала Енн Гетевей.