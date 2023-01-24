Має вигляд максимум 30-річної: Енн Гетевей показала себе без макіяжу

Знаменитість поділилася з фанатами рідкісним особистим фото.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей продемонструвала своїм шанувальникам селфі, не встаючи з ліжка, і вразила своєю зовнішністю. Власниці премії "Оскар" можна дати на вигляд не більше 30 років.

На кадрі, який зірка фільму "Диявол носить Prada" опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона лежить у ліжку на розкішних білих простирадлах у пікантному білому атласному халаті. Її довге волосся розкинулося по подушці, а на обличчі немає ні грама макіяжу.

40-річна знаменитість і мама двох синів може похвалитися прекрасною зовнішністю: у неї рівний тон обличчя, відсутні глибокі зморшки та якісь недоліки — немає почервоніння, висипу та пігментації.

Нагадаємо, на кінофестивалі "Санденс" відбулася прем'єра фільму "Ейлін", де 40-річна американська акторка Енн Гетевей зіграла одну з головних ролей. На презентації знаменитість продемонструвала одразу два дуже ефектні образи.

Також Фокус писав про вихід Енн Гетевей і Вікторії Бекхем на публіку в синьо-жовтих образах. Так дівчата продемонстрували свою солідарність із українським народом.