У розкішній мінісукні: 40-річна Енн Гетевей на прем'єрі свого фільму (фото)

Знаменитість з'явилася на кінофестивалі "Санденс" у розкішному образі.

Related video

На кінофестивалі "Санденс" відбулася прем'єра фільму "Ейлін", де 40-річна американська акторка Енн Гетевей зіграла одну з головних ролей. На презентації зірка продемонструвала одразу два дуже ефектні образи. Про це пише Daily Mail.

Спочатку Енн Гетевей позувала фотографам у чорній дутій куртці від Versace за 3 600 доларів і високих черевиках теж від Versace за 2 000 доларів на високих підборах і платформі, які зробили шикарні довгі ноги знаменитості просто нескінченними.

А потім зірка фільму "Диявол носить Prada" зняла куртку і залишилася в екстремально короткій сукні теж від Versace за 3 600 доларів. Обрана нею для виходу на публіку сукня мала легкий картатий візерунок та напівпрозору спину.

Фото: Getty Images

Своє шикарне волосся акторка залишила розпущеним і злегка завитим. З аксесуарів красуня вибрала невелику сумочку, маленьке золоте намисто, золоті сережки-кільця, срібний браслет і кілька каблучок.

Нагадаємо, Енн Гетевей продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023 року.

Також Фокус писав про вихід Енн Гетевей і Вікторії Бекхем на публіку в синьо-жовтих образах.