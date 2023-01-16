Енн Гетевей продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023 (фото)

Знаменитість помітили на вулицях Нью-Йорка.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорку. Енн Гетевей виходила з місцевої фотостудії.

Для січневого виходу у світ американська знаменитість обрала лаконічний та стильний образ — довге пальто бежевого відтінку із золотистими гудзиками, вільні темні штани. На ногах акторки були чорні черевики. Волосся Гетевей було розпущеним, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

До аутфіту Енн Гетевей додала шовковий шарф з яскравим принтом та чорну сумку з ланцюжком на плечі. Оскароносна знаменитість посміхалась та виглядала щасливою.

[ + – ] Енн Гетевей

Енн Гетевей доволі рідко виходить у світ, тому кожна її поява на публіці вважається майже ексклюзивом. Найчастіше американську акторку "ловлять" під час зйомок її чергового фільму.

Нагадаємо, Енн Гетевей зуміла вдало поєднати літній одяг та осіннє взуття.

Також Фокус писав про вихід Енн Гетевей та Вікторії Бекхем на публіку в синьо-жовтих образах.