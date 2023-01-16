Энн Хэтэуэй продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 (фото)

Знаменитость была замечена на улицах Нью-Йорка.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Энн Хэтэуэй выходила из местной фотостудии.

Для январского выхода в свет американская знаменитость выбрала лаконичный и стильный образ – длинное пальто бежевого оттенка с золотистыми пуговицами, свободные темные брюки. На ногах актрисы были черные ботинки. Волосы Хэтэуэй были распущены, а на лице она сделала легкий макияж.

К аутфиту Энн Хэтэуэй добавила шелковый шарф с ярким принтом и черную сумку с цепочкой на плече. Оскароносная знаменитость улыбалась и выглядела счастливой.

[ + – ] Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй довольно редко выходит в свет, поэтому каждое появление на публике считается почти эксклюзивом. Чаще всего американскую актрису "ловят" во время съемок ее очередного фильма.

Напомним, Энн Хэтэуэй сумела удачно соединить летнюю одежду и осеннюю обувь.

Также Фокус писал о выходе Энн Хэтэуэй и Виктории Бекхэм на публику в сине-желтых образах.