В роскошном мини-платье: 40-летняя Энн Хэтэуэй на премьере своего фильма (фото)

Знаменитость появилась на на кинофестивале "Сандэнс" в роскошном образе.

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На кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера фильма "Эйлин", где 40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй сыграла одну из главных ролей. На презентации звезда продемонстрировала сразу два очень эффектных образа. Об этом пишет Daily Mail.

Вначале Энн Хэтэуэй позировала фотографам в черной дутой куртке от от Versace за 3600 долларов и высоких ботинках тоже от Versace за 2000 долларов на высоком каблуке и платформе, которые сделали шикарные длинные ноги знаменитости просто бесконечными.

А затем звезда фильма "Дьявол носит Prada" сняла куртку и осталась в экстремально коротком платье тоже от Versace за 3600 долларов. Выбранное ею для выхода на публику платье имело легкий клетчатый узор и полупрозрачную спину.

Фото: Getty Images

Свои шикарные волосы актриса оставила распущенными и слегка завитыми. Из аксессуаров красавица выбрала небольшую сумочку, маленькое золотое ожерелье, золотые серьги-кольца, серебряный браслет и несколько колец.

Напомним, Энн Хэтэуэй продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал о выходе Энн Хэтэуэй и Виктории Бекхэм на публику в сине-желтых образах.