Выглядит максимум на 30 лет: Энн Хэтэуэй показала себя без макияжа

Знаменитость поделилась с фанатами редким личным фото.

Related video

40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала своим поклонникам селфи, не вставая с кровати, и поразила своей внешностью. Обладательнице премии "Оскар" можно дать с виду не более 30 лет.

На кадре, который звезда фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она лежит в постели на роскошных белых простынях в пикантном белом атласном халате. Ее длинные волосы раскинулись по подушке, а на лице нет и грамма макияжа.

40-летняя знаменитость и мама двух сыновей может похвастаться прекрасной внешностью: у нее ровный тон лица, отсутствуют глубокие морщинки и какие-то недостатки: нет покраснений, высыпаний и пигментации.

Напомним, на кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера фильма "Эйлин", где 40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй сыграла одну из главных ролей. На презентации знаменитость продемонстрировала сразу два очень эффектных образа.

Также Фокус писал о выходе Энн Хэтэуэй и Виктории Бекхэм на публику в сине-желтых образах. Таким образом девушки продемонстрировали свою солидарность с украинским народом.