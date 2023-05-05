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5 мая 2023 года: преподобного Теодора Сикиота — что сегодня нельзя делать?

Преподобный Теодор Сикиот

Сегодня нельзя ругаться и ходить в лес.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Теодор всю свою жизнь жил праведно, стал настоятелем и даже епископом в Анастасиуполе. Он провел 10 лет на этом сане, а затем вернулся в пещеру, чтобы жить как отшельник. В течение своей жизни он получил дар прозорливости от Бога и совершил много чудес.

Что нельзя делать 5 мая:

  • ругаться;
  • употреблять нецензурные слова;
  • ходить в лес;

Народные приметы и поверья:

  • долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;
  • гроза к хорошему урожаю;
  • увидели стаю птиц – ждите хорошие новости;
  • нашли деньги – скоро разбогатеете.

День ангела празднуют:

Феодор, Теодор.

Родились в этот день:

  • 1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;
  • 1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);
  • 1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";
  • 1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.

Также в этот день:

  • 1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;
  • 1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;
  • 1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";
  • 1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;
  • 1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;
  • 2014 год — создан добровольческий полк "Азов".