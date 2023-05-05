Стиль жизни
5 мая 2023 года: преподобного Теодора Сикиота — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ругаться и ходить в лес.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Теодор всю свою жизнь жил праведно, стал настоятелем и даже епископом в Анастасиуполе. Он провел 10 лет на этом сане, а затем вернулся в пещеру, чтобы жить как отшельник. В течение своей жизни он получил дар прозорливости от Бога и совершил много чудес.
Что нельзя делать 5 мая:
- ругаться;
- употреблять нецензурные слова;
- ходить в лес;
Народные приметы и поверья:
- долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;
- гроза к хорошему урожаю;
- увидели стаю птиц – ждите хорошие новости;
- нашли деньги – скоро разбогатеете.
День ангела празднуют:
Феодор, Теодор.
Родились в этот день:
- 1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;
- 1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);
- 1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";
- 1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.
Также в этот день:
- 1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;
- 1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;
- 1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";
- 1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;
- 1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;
- 2014 год — создан добровольческий полк "Азов".