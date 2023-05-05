5 мая 2023 года: преподобного Теодора Сикиота — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ругаться и ходить в лес.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Теодор всю свою жизнь жил праведно, стал настоятелем и даже епископом в Анастасиуполе. Он провел 10 лет на этом сане, а затем вернулся в пещеру, чтобы жить как отшельник. В течение своей жизни он получил дар прозорливости от Бога и совершил много чудес.

Что нельзя делать 5 мая:

ругаться;

употреблять нецензурные слова;

ходить в лес;

Народные приметы и поверья:

долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;

гроза к хорошему урожаю;

увидели стаю птиц – ждите хорошие новости;

нашли деньги – скоро разбогатеете.

День ангела празднуют:

Феодор, Теодор.

Родились в этот день:

1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;

1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);

1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";

1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.

Также в этот день: