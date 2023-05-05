Принц Гарри считает, что Уильям специально сделал его "запасным"

По мнению эксперта, отношения родных братьев сейчас "совершенно ледяные".

Принц Гарри считает, что Уильям намеренно "сделал его запасным". Об этом пишет Daily Express.

Королевский эксперт заявил, что отношения родных братьев сейчас "совершенно ледяные".

Герцог Сассекский считает, что "Уильям был еще более рассчитан", чтобы сделать его запасным, утверждала королевская эксперт Тина Браун. Оба брата собираются воссоединиться на коронации отца 6 мая 2023 года.

Браун считает, что братья "полностью отчуждены". Она добавила: "Чем дольше Гарри размышляет о случившемся в его жизни, тем больше он чувствует обиду на Уильяма.

"Он чувствует, я думаю, что Уильям был еще более рассчитанным, по сути, сделав его вторым номером, сделав его запасным, и чувствовал себя запасным в любое время".

Браун добавила: "Мне сказали, что между ними нет никакого контакта. Я думаю, что Чарльз хочет какого-нибудь сближения".

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Отчуждения, как правило, ухудшаются со временем, а не улучшаются", — утверждает Браун.

Затем она продолжила обсуждение грядущей коронации, которая состоится уже 6 мая.

Она сказала: "Я не думаю, что между ними [Уильямом и Гарри] будет какой-то контакт на коронации".

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, коронация станет "чистилищем" для принца Гарри.

Также Фокус писал о мнении другого эксперта по поводу ссор между принцами Гарри и Уильямом.