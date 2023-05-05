Шарлотта Элизабет Диана. Почему дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получила сразу три имени

Недавно принцесса Шарлотта Элизабет Диана Уэльская отпраздновала свой восьмой день рождения.

Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 2 мая отпраздновала свой восьмой день рождения. И так как принцессу все называют просто Шарлоттой, мало кто помнит, что она носит сразу три имени, и все они были выбраны неслучайно. Как Кейт и Уильям выбирали имена для дочери, пишет Daily Mail.

Ее полное имя содержит многочисленные отсылки и отдают дань уважения бывшим и настоящим королевским особам.

С тех пор как она родилась в 8.34 утра в больнице Святой Марии в Паддингтоне, она покорила сердца поклонников королевской семьи по всей стране.

Все с нетерпением ждали, какое имя Кейт и принц Уильям выберут для дочки. И всего через два дня они получили ответ: с благословения покойной королевы Елизаветы герцог и герцогиня Кембриджские объявили, что их дочь будет носить имя принцесса Шарлотта Елизавета Диана.

Букмекеры отметили, что имя Шарлотта было среди фаворитов, также, как имя Алиса.

Принцесса Шарлотта на руках матери Фото: Getty Images

Вероятно, что полное имя принцессы Шарлотты, вероятно, было вдохновлено тремя весьма значительными фигурами в жизни Уильяма и в жизни Кейт Миддлтон.

Шарлотта

Считается, что имя принцессы Шарлотты — дань уважения ее деду, королю, поскольку это женская версия имени Чарльз.

Невероятно популярное имя среди членов королевской семьи на протяжении всей истории, по-французски оно означает "маленькая", "женственная", а также "свободная".

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Название имеет исторические связи с королевской семьей. Шарлоттой звали супругу короля Георга III в восемнадцатом веке.

Имя также может быть намеком на семейное наследие Кейт, поскольку Шарлотта также является вторым именем сестры Кейт, Пиппы Миддлтон.

Элизабет

Второе имя Шарлотты, несомненно, дано в честь ее покойной прабабушки, королевы Елизаветы II.

Элизабет также является вторым именем Кейт и ее матери Кэрол Миддлтон. Имя было передано по генеалогическому древу Миддлтон в честь бабушки Кэрол Элизабет Харрисон, которая умерла, когда Кейт было девять лет.

Принцесса Шарлотта с родителями Фото: Getty Images

Также звали бабушку принца Уильяма – королеву-мать Елизавету Боуз-Лайон.

Элизабет также является вторым именем леди Луизы, принцессы Беатрис и принцессы Анны.

Диана

В то время как многие предполагали, что юную принцессу назовут в честь ее покойной бабушки, принцессы Дианы, Уильям ясно дал понять, что у его дочь не получит в качестве первого имени имя его покойной матери.

"Это был бы жернов на ее шее", — сказал один из давних друзей принцессы.

Но он отдал дань уважения своей матери, дав в честь нее третье имя дочери.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Через несколько минут после объявления имени самая близкая подруга Дианы Роза Монктон сказала: "Дух Дианы живет в ее сыновьях, и теперь ее имя живет в ее внучке".

Граф Чарльз Спенсер, брат Дианы, также одобрил выбор. Он написал в соцсетях: "Идеальные имена. Моя двухлетняя Шарлотта Диана будет в восторге от того, что она поделится своим именем".

Принцесса также делит свое второе имя со своей кузиной Лилибет Дианой Маунтбэттен-Виндзор, вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл.

По случаю дня рождения принцессы Шарлотты, ее родители опубликовали новые фото. На одном из снимков девочка позирует со своей любимой собакой.