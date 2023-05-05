В резиденции короля Чарльза прошла первая в истории модная фотосессия

Король Чарльз лично поддерживал идею о фэшн-съемке в своей частной резиденции Хайгроув.

Поместье Хайгроув – это частная резиденция короля Чарльза в городке Доутон рядом с Тетбери в графстве Глостершир в юго-западной Англии. Здесь он занимается садоводством и выращивает цветы. И впервые в истории королевская резиденция стала местом для проведения модной фотосессии. Счастливчиком оказалось британское издание Harper's Bazaar.

Королевские сады появятся в июньском номере журнала. Команда Harper's Bazaar тесно сотрудничала с персоналом Highgrove, чтобы обеспечить безупречную съемку, посвященную британским модным брендам, поддерживаемым The Prince's Foundation.

Первая модная фотосессия в Хайгроуве

Героиней съемки стала модель Айшварья Гупта, примерившая роскошные наряды от британских дизайнеров на фоне садов и парков королевской резиденции.

Сады Хайгроув послужили источником вдохновения для многих модных брендов, включая линию ароматов Penhaligon, Ralph Lauren и Vogue. В садах Хайгроува выращивают огромное количество цветов, деревьев и кустарников. Также король Чарльз выращивает тут овощи и фрукты. Рядом расположена загородная резиденция принцессы Анны, Гэткоум Парк.

Сады Хайгроува открыты для посещения Фото: Instagram Highgrove Gardens

Хайгроув был построен в 1796-1798 гг. по проекту архитектора Энтони Кека и изначально принадлежал баронетам Кроули-Буви. Дом представляет собой трехэтажное здание прямоугольной формы, построенное из тесаного камня.

В 1893 году здание сильно пострадало от пожара, так что его перестроили. Дом сменил нескольких владельцев, а в августе 1980 года поместье было приобретено для принца Уэльского у Мориса Макмиллана, сына бывшего премьер-министра Гарольда Макмиллана за миллион фунтов стерлингов. К слову, бассейн стал свадебным подарком Чарльзу и Диане от британской армии.

Король Чарльз обожает свою резиденцию Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

Хайгроув не мог похвастаться шикарным парком, но там росли столетние дубы и старый ливанский кедр. Был там и запущенный огород. Так что принц Чарльз, известный своей страстью к садоводству, занялся поместьем. Весь мусор поместья перерабатывают, а на крыше фермы установлены солнечные панели. Дождевая вода собирается и используется для полива, а специально спроектированная канализационная система с камышовыми фильтрами очищает сточные воды поместья.

Чарльз создал в Хайгроуве ландшафтный парк, сад и окруженный стеной огород. Также он высадил сотни деревьев и кустарников для диких животных. Тут выращивают коров и овец.

Сады Хайгроува открыты для посещения Фото: Instagram Highgrove Gardens

Сады открыты для посещения с апреля по середину октября. Ежегодно их посещают до 40 000 человек. Средства, полученные от продажи билетов (около 650 000 фунтов), идут на благотворительные цели.

Напомним, ранее журналисты показали лондонскую резиденцию короля Чарльза и его супруги, королевы-консорт Камиллы. Очаровательный Кларенс-хаус настолько нравится королю, что он предпочитает жить здесь, а не в огромном Букингемском дворце. Там тоже есть небольшой сад, где растет лаванда, выращенная королем.