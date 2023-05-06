Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо снова сходили на очень тайное свидание

Модель и актера заметили, когда они покидали популярный ресторан Cipriani, тщательно скрываясь от папарацци.

Джиджи Хадид, 28 лет, и Леонардо ДиКаприо, 48 лет, снова были замечены вместе, когда они покидали популярный у знаменитостей ресторан Cipriani в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя супермодель, которая недавно была на Met Gala 2023, была в бейсболке и длинном коричневом пальто держалась сдержанно.

48-летний Леонардо также попытался остаться незамеченным в черной шляпе и куртке-бомбере. Он также носил черную маску для лица и явно пытался спрятаться от фотографов.

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид сходили на тайное свидание

Они спустились по ступенькам по отдельности и явно провели время в хорошей компании, так как певица FKA Twigs также покинула ресторан примерно в то же время, что и они.

Джиджи и Леонардо в последнее время мало что сделали для того, чтобы опровергнуть слухи об отношениях, поскольку они также были замечены на вечеринке Zero Bond после Met Gala 2023 в понедельник вечером.

При этом они не подтвердили официально свой роман, а источники утверждают, что они просто проводят время вместе и "наслаждаются обществом друг друга", отмечая, что дочь Джиджи всегда будет для нее на первом месте.

Впервые слухи о романе Джиджи и Леонардо появились в сентябре 2022 года, после того, как их увидели вместе, когда они проводили время вместе во время Недели моды в Нью-Йорке.

Это произошло после того, как Лео, как сообщается, отчаянно пытался "отказаться" от своего имиджа любителя женщин младше 25 лет.

"Ему не нравится шумиха, предполагающая, что он ищет этих очень молодых женщин. Он ищет что-то более зрелое в сфере отношений", — сообщил инсайдер.

Лео был в пятилетних отношениях с моделью Камилой Морроне, с которой он расстался в прошлом году.

Камила Морроне, к слову появилась на Met Gala 2023 также как и Джиджи Хадид. Леонардо на вечеринке не было.

После расставания с Камилой он встречался с несколькими моделями, среди которых была 19-летняя Иден Полани из Израиля. Но на актера обрушилась волна критики. Ему писали о том, что его новая пассия слишком молода для него и годится ему в дочери.