После коронации король Чарльз соберется на частный обед с членами семьи

Король Чарльз III и королева Камилла проведут время со своим близким.

Букингемский дворец подтвердил, что Их Величества устроят частный обед с членами своей семьи. Об этом пишет Hello.

Неизвестно, кто будет присутствовать, но вполне вероятно, что там будут их дети и внуки.

Герцог Сассекский прилетел в Великобританию, чтобы принять участие в историческом событии своего отца. Его жена Меган Маркл и двое их детей остались в Калифорнии. Неизвестно, как долго Гарри пробудет в Великобритании, но, похоже, он захочет как можно скорее улететь домой, чтобы отпраздновать четвертый день рождения своего сына принца Арчи.

Король и королева-консорт будут коронованы на совместной церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве. На коронации будет 2200 гостей, в том числе члены королевской семьи, иностранные члены королевских семей, главы государств и министры иностранных дел, а также общественные и благотворительные организации.

После службы новоиспеченные король и королева вернутся в Букингемский дворец в карете Gold State Coach. Затем Чарльз и Камилла будут наблюдать королевский салют в садах Букингемского дворца от военных на параде. Затем ожидается, что они появятся на балконе Букингемского дворца вместе с работающими членами королевской семьи.

После королевской процессии члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце на частный обед. Все они также примут участие в коронационном концерте в Виндзорском замке в воскресенье вечером, где среди звездного состава будут Кэти Перри, Лайонел Ричи и Андреа Бочелли.

Напомним, коронация короля Чарльза ІІІ проходит 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сама церемония начнется в 13.00 по киевскому времени. В Украине эксклюзивно коронацию будет транслировать канал "Суспільне Культура".

Также Фокус писал, что названа стоимость коронации короля Чарльза III.