Королева Летиция в платье от Виктории Бекхэм прибыла на прием Чарльза ІІІ (фото)

Королевская персона продемонстрировала элегантный образ за более 37 тысяч гривен.

Королева Испании Летиция прибыла на прием к Чарльзу ІІІ в платье от Виктории Бекхэм. Об этом пишет Daily Mail.

Жена испанского монарха пришла в Букингемский дворец на прием, организованный королем Чарльзом III перед его коронацией.

50-летняя Летиция присоединилась к своему мужу, королю Фелипе VI, на официальном событии перед посещением самой коронации старшего сына покойной Елизаветы II.

Королевская персона продемонстрировала элегантность в светло-зеленом платье миди от Victoria Beckham стоимостью 850 фунтов стерлингов (около 37 тысяч гривен). Бывшая журналистка соединила официальный аутфит с темными туфлями-лодочками и черным клатчем.

Волосы королевы Летиции были уложены привычным для нее способом.

Королева Летиция и король Фелипе Фото: Getty Images

Тем временем испанский король был в классическом костюме с галстуком.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Сама Виктория Бекхэм уже отреагировала на "присутствие" своего платья в Букингемском дворце.

"Ее величество королева Испании выглядит невероятно!!! В моем платье!! Xx 🇪🇸", — прокомментировала жена Дэвида Бекхэма.

Напомним, королева Летиция вышла в свет в идеальном лавандовом платье.

Также Фокус писал о полной стоимости коронации Чарльза ІІІ.