В идеальном лавандовом платье: королева Летиция посетила конгресс испанского языка

Королевская особа присоединилась к своему мужу, чтобы открыть 10-й Международный конгресс испанского языка.

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50-летняя королева Испании Летиция выглядела элегантно в обтягивающем платье, когда посетила конференцию в Кадисе вместе с королем Фелипе. Об этом пишет Daily Mail.

Европейский монарх улыбалась, когда прибыла в театр Фалья в преддверии Международного конгресса испанского языка.

Для мероприятия мать двоих детей выбрала эффектное лавандовое платье с глубоким V-образным вырезом. Платье имело рюши вокруг бюста и слегка приспущенные рукава, а также разрез спереди до бедра.

Королева Летиция и король Фелипе Фото: Getty Images

Весенний наряд Летиция дополнила небольшой соответствующей кожаной сумочкой за 123 доллара от испанского бренда Olivia Mareque. Вместо толстого кожаного сиреневого ремешка, который идет в комплекте с сумкой, испанская королева выбрала альтернативу с двумя изящными кожаными узлами по бокам.

Свой ансамбль Летиция завершила лакированными туфлями телесного цвета с ремешком на пятке от венесуэльского дизайнера Carolina Herrera и сережками в форме перьев.

Напомним, королева Летиция вышла на публику в нежно-розовом платье за семь тысяч гривен.

Также Фокус писал об авангардном аутфите 50-летней королевы Летиции.